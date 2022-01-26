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傅鐘百年樟樹掛牌認養 上海商銀贊助台大護樹

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
上海商銀贊助台大校園護樹計畫。圖/上海商銀提供
上海商銀贊助台大校園護樹計畫。圖/上海商銀提供

台灣大學校園中擁有40公頃以上的綠地、蓊鬱成群的樹林，為了照料這些樹木，近年來台大與校內專家合作，除例行的維護工作外，也持續為樹木們進行健康檢查及營養補給、生長環境改良，但缺乏充裕的經費。上海商銀（5876）長期投入環境保護，持續推展「愛地球·挺環保」公益活動，特別攜手上海商銀文教基金會共同贊助「臺大校園護樹計畫」100萬元，以贊助方式認養校園樹木，並將贊助款項作為台大校園樹木健康檢查、防蟲防病之照護。

日前舉行捐贈儀式，並由台灣大學副校長周家蓓致贈感謝狀，上海商銀總經理林志宏代表接受。

面對全球暖化後的極端氣候，要對抗全球暖化，最直接最便宜的方式就是種樹（護樹），因為一棵樹每年平均可以減少12公斤的CO2，樹木也可涵納調節水分。

台周家蓓副校長表示，自2020年世界地球日該校財務處開始有校園護樹計畫，每一年照護樹木需龐大的費用，於是想讓更多對於自然保育有心的人士，能共同出一份力量，來維護校園樹木參與護樹計畫，此次非常感謝上海商銀的響應，校方也特別選擇具地標性及能彰顯義舉，以位於校園傅鐘旁行政大樓前的兩棵近百年樟樹讓上海商銀認養掛牌，也希望在上海商銀的帶動下，能有更多企業接續響應。

林志宏恰好畢業於台大EMBA管理學院在職碩士專班，台大校園帶給他很多美好的回憶，樹木是校園的一部份，保護校園中的樹木，也是在愛護地球的重要資源 。除了讓社會大眾看到上海商銀在ESG所盡到的永續發展責任，也呼籲社會大眾護樹愛地球，攜手綠化環境，共創美好生活。

上海商銀 護樹 台大

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