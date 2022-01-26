林杇柴：台工銀租賃拚2024年IPO

台灣工銀租賃暨台駿國際租賃董事長林杇柴昨（25）日表示，台駿租賃去（2021）年稅後純益人民幣1億47萬元（約新台幣4.4億元），創下公司成立以來新高，且連續五年稱冠國內銀行業在大陸轉投資的21家租賃公司。

台駿為台灣工銀集團在大陸的租賃公司，去年稅後純益占母公司台工銀租賃比重高達70%，林杇柴也透露，台工銀租賃規劃2024年在台灣上市櫃（IPO），台工銀租賃為上市公司王道銀行100%持股的子公司。

林杇柴昨日出席第九屆台商創新營運模式論壇，分享台駿在大陸的經營策略。他說，大陸幅員遼闊，台駿採精耕策略，專注江蘇、廣東兩省。以廣東省為例，國內生產毛額（GDP）比台灣還大、跟韓國差不多，能在這兩地做大，業務表現就會非常好了。

新冠疫情揮之不去，大陸也深受困擾，台駿卻能繳出好成績，去年購入機器設備與原物料的新增契約金額人民幣35.05億元，創下新高，且較前年大增50.8%，業務成長動能強勁；金融業最重視的獲利指標，股東權益報酬率（ROE），台駿去年更是高達18.46%，資產報酬率（ROA）也有4.18%。

林杇柴解釋，大陸去年很快控制住疫情，雖然一開始有供應鏈移到東南亞的問題，但東南亞自己也爆發疫情，供應鏈又重新移回大陸，以致大陸的中小企業去年下半年租賃需求非常暢旺。

台駿在大陸絕大多數業務為機器設備租賃，另外一小部分為原物料分期付款，利差空間高達9個百分點，逾放比僅1.2%，客戶家數台資企業約占15%、陸資企業占85%。

雖然業務蒸蒸日上、獲利也持續攀高，但林杇柴認為，台駿的規模還是太小、去年底僅人民幣31.76億元，希望未來資產規模能以每年至少30%以上速度成長；隨著公司規模變大，籌資需求也會增加，這也是持股台駿95%的台工銀租賃，規劃2024年IPO的主要思考。