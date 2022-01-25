買房、買保險刷卡都回饋 理財類信用卡正夯

受疫情影響，並隨著台灣消費者日漸提升的理財熱潮，一向被視為支付工具的信用卡在附加了理財的功能後成為了新寵。根據萬事達卡消費理財大調查，81.6%民眾表示對於理財類信用卡之多元回饋深感興趣；而有近四成的人青睞理財類信用卡的基金投資的回饋，保險與購屋的回饋也分別占了37.5%與19.6%。

萬事達卡調查顯示，分別有59.3%與51.3%民眾，以儲備退休金與增加被動收入為主要的投資目的；從年齡做分析，41-50歲族群，有30.9%受訪者表示，理財主要目的是籌措「子女的教育經費」；20-30歲的受訪者中，除了有69.5%的受訪者藉此增加業外收入，也有25.8%的受訪者藉此累積買房資金。

面對已成為「全民運動」的理財趨勢，萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，由於購買金融商品的需求大幅提升，萬事達攜手多家銀行夥伴推出「理財類信用卡」滿足市場期待；理財類信用卡強調的是整合式金融服務，以信用卡作為金融服務的平台，結合消費者日常生活消費與理財金融業務，讓投資理財也能賺取相對應的折扣回饋，並能整併銀行理財帳戶，大幅提升資產管理的有效性與便利性。

萬事達卡與多家銀行合作，在支付功能外，附加信用卡理財價值，例如永豐銀行幣倍卡，提供線上換匯最高減6分優惠、代繳指定保費1.2%現金回饋無上限；申辦「遠東樂家+卡」，不只享有新戶申購特定定期定額產品享終身0%手續費，有購屋需求的持卡人也可享有免鑑價費、開辦費五折的優惠。

同樣鎖定有買房需求的「兆豐海悅國際聯名卡」，更提供持卡人享有首筆購屋訂金2.5%回饋或24期0利率的方案；申辦「華南銀行Rich+富家卡」成為基金、保險等理財商品客戶，得享有資格升級、最高回饋國內一般消費4%、國外一般消費5%等加碼優惠。

此外，台新銀行慶祝台新人壽加入台新金控，而推出全新太陽卡紀念卡面，提供持卡人刷卡繳保費回饋最高1.2% 的無上限優惠，滿NTD 3萬提供6期、滿新台幣 5萬元提供12期零利率分期方案。