全球併購熱 2021年價、量雙創高

資誠聯合會計師事務所今（25）日發布《2022全球併購產業趨勢報告》，回顧2021年全球併購表現，報告指出，包括併購交易金額、交易量，二項指標雙雙創下歷史新高，且受惠於充足的資本和市場對數位轉型需求等因素的推動，2022年全球併購市場的價、量皆可望維持2021年的熱絡走勢。

報告發現，去年全球公開的併購交易額年增57%、來到5.1兆美元，超越2007年的4.2兆美元，寫下歷史新高；交易量超過62,000件，年成長24%，也創下歷史紀錄，其中更包括130件，交易額在50億美元以上的大型併購。

報告指出，全球私募股權投資基金(PE)的可支配資金(dry powder)亦在2021年底達到2.3兆美元，一併創下歷史紀錄，比2021年初的餘額高出14%，主要受惠於創紀錄的籌資活動，並突顯出今年私募股權將有更多資金可用於併購。

普華國際財務顧問公司董事長劉博文表示，在全球併購市場創下歷史紀錄的一年之後，評估接下來的走勢，總體而言，今年的交易市場熱度依然不減，當好的併購機會出現時，不管是一般企業、PE或是SPAC等買家之間的競爭將會非常激烈。

劉博文表示，但今年也受到利率上升、通膨升溫、政府加稅和併購監管加強等不利因素影響，金融市場也面臨物價上漲、供應鏈缺口、烏克蘭局勢，再加上新冠變種病毒持續在全球蔓延，在在都將影響今年併購市場。

劉博文指出，私募股權將持續在併購交易上扮演吃重的角色，去年就有將近40%的交易與私募股權基金有關，已明顯超越過去五年的占比，今年在銀彈充裕的情況下，PE今年面臨的挑戰，則在於如何頂住利率上升的壓力、繼續在交易中創造價值，以及投資須符合ESG原則等議題。