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金管會放行P2P用民眾信評資料 聯徵：個資外洩就終止

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

金管會與聯徵中心晚間宣布，准許民眾將個人信用評分資料，以聯徵中心加解密的方式，直接轉交到金融科技業者（主要是P2P業者）手上，無痛點的兩分鐘內轉交，提高效率和防堵竄改，最快今年第二季上路。據了解，已有8家P2P業者表達參與意願。

此舉對P2P（網路借貸搓合）業者來說，透過民眾信用評分資料，借貸時有更多參數參考，有利金融小白族，有助金融科技環境發展；對銀行而言，透過P2P借貸資料互惠共享，可防止客戶信用無限擴張。

民眾的「個人信用評分資料」（簡稱J10）是聯徵中心使用銀行授信、信用卡資料分析變數後，再開發完成的加值資料，如銀行做貸款要核貸，都可參考該份信用評分資料。

但外界擔心，P2P業者因非金管會監管，資料外洩時該怎麼辦？聯徵中心總經理張國銘說，因加入此機制的P2P業者全須由聯徵中心審核並簽約，合約內有違規處理機制，情節重大者，聯徵可終止P2P業者參與資格。

金管會在2020年成立「金融科技共創平台」，研擬透過聯徵中心建立第二資料庫，開放金融科技業可使用聯徵中心加值過的信用評分資料，讓金融科技業者更了解客戶、提供貸款給金融小白。

聯徵中心總經理張國銘說，依現行規定，客戶要透過P2P平台借貸，P2P會請客戶自行在聯徵下載信用資料（PDF檔），再把資料提供給P2P，但時間長、資料也容易遭竄改。

新機制是，由P2P業者導引客戶跟聯徵申請信用評分資料後，聯徵會給兩個檔案，一是PDF檔給當事人，二是透過當事人轉交給P2P業者並以加解密檔方式提供，轉交無斷點也無法竄改，加上參與的P2P業者需由聯徵中心審核通過，更可獲得投資人信賴。

依聯徵規定，參與該機制的P2P業者須通過六大審核，包括需設立滿三年、資本額門檻、近三年無個資外洩、非陸港澳在台投資事業、也需配合審查主要股東和最終受益人是否是中港澳人士等；若以資本額要件來看，有8家P2P業者符合規定。

張國銘強調，P2P業者是網路借貸搓合，符合「授信目的」，加上是「當事人同意」同意轉交，在聯徵中心服務當事人（民眾）前提下，解除銀行端質疑的P2P非金融機構卻可拿聯徵資料的適法性、及監理不一致的兩大疑慮。

張國銘也說，在當事人同意下，P2P業者也會將借貸資料報送到聯徵，供銀行查詢，例如銀行端有DBR22倍（月收支比）借貸上限規範，一旦銀行發現客戶在P2P有借貸就可提早做風險控管。

他也說，聯徵會成立違規查處委員會，對P2P業者有退場和處置措施，最輕缺失處違約金2~50萬元、一般違規則處停止5~10天代理該項業務，最重處終止合作。

P2P 金融科技 金管會

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