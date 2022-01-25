遠雄人壽春節服務不打烊 陪伴保戶歡喜迎虎年

農曆春節9天假期即將來臨，最近Omicron變異株來襲，遠雄人壽提醒民眾確實做好個人健康管理加強防疫。隨著數位工具越來越普及，也鼓勵保戶善用多元便利的線上服務管道或免付費服務專線等，享有遠雄人壽即時貼心服務。

遠雄人壽春節期間提供各項貼心服務：

2.保單借款全國ATM e指搞定：春節期間可能較有臨時性資金需求，保戶只要提前申請開通ATM保單借款自動化交易服務，隨時可於全台台新銀行ATM、全家便利商店配置的台新ATM，進行保單借款，單日借款不限次數，每人每日累計上限新台幣200萬元。

3.線上保戶專區，保單立即查：過年也是進行年度保單健檢的最佳時機，保戶可多加利用官網「保戶專區」或下載「遠雄人壽行動APP」，查詢個人保單資料，且只要完成線上服務開通功能，可直接進行線上保單變更、線上保單借款以及申辦電子單據等多項服務，不必出門就能輕鬆掌握保單大小事。

4.理賠聯盟鏈服務：若保戶同時有多家保險公司需申請理賠，可利用遠雄人壽理賠聯盟鏈服務，於遠雄人壽官網提出申請，即可享有一家申請，多家文件互通的便捷理賠服務，讓保戶可免於向各保險公司提出申請的奔波與不便。

5.專人接聽，一通電話立即服務：客戶服務專線(0800-083-083)於春節連續假期(1/31-2/4，不含週六、日)上午9時至下午5時皆安排客服人員服務，其餘時段則透過語音系統引導留言，客服人員於上班時間回電；如遇緊急事件，語音系統將引導撥打值班客服手機聯繫服務。此外，保戶亦可透過官網進行「線上留言」、「預約回電」或「預約臨櫃」服務，客服人員將於上班時間聯繫。

6.線上加值服務好貼心：遠雄人壽「公益小舖」為業界首創的共享公益平台，集結台灣肯納自閉症基金會、伊甸基金會、育成社會福利基金會等七大公益平台的年節禮盒及紅包袋等愛心商品，購物同時助人過好年，過個感恩金虎年；全新推出的「瑞奇雄出任務」線上遊戲，過年期間全家大小齊力挑戰，在家也能玩得不亦樂乎。

7.網路投保旅平險，國內旅遊輕鬆保：春節假期民眾不免會走春出遊，除了保持社交距離外，出門前可透過網路投保平台先備妥旅行平安險，把不可預測的風險降到最低。目前遠雄人壽網路投保平台同步推出「御見你好好」新會員活動，在開春之際，祝福大家虎年好運來。