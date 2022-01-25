南山人壽支持偏鄉體育 啟動「小健將計畫」

新冠肺炎這場世紀大疫，社會不平等的差距被拉得更大，偏鄉小學資源相較都會學校明顯缺乏，南山人壽結合推動全民健康運動的理念，期許發揮公益服務業的精神，結合公益目的，為國家培植幼苗，三年來持續關懷全台偏鄉小學，啟動「南山小健將計劃」專注於為運動發展與孩童營養領域提供經費，培養孩童們的運動技能，未來能成為國家的運動人才，累計已捐助新台幣60萬元，未來仍將秉持企業永續、健康永續的理念持續辦理。

疫情之下，健康議題刻不容緩，而人們對自身健康更趨重視。根據世界衛生組織調查指出，身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子，每年約有6%的死亡率與身體活動不足有關，依照2021年台灣的規律運動人口調查顯示，僅有33.9%的人有規律運動習慣。

南山人壽作為國人的健康夥伴，透過「健康守護圈」跨業合作，提供全方位的守護服務，也鼓勵民眾下載使用「BAM活力洋溢APP」，規律走路動起來，養成良好的運動習慣，一起BAM健康。除了個人的健康提升，也結合「BAM活力洋溢APP」發起公益團體挑戰賽活動，只要在活動期間內累積完成設定的總步數目標，南山人壽即捐款新台幣20萬元幫助偏鄉小學，邀請民眾累積步數的同時也能兼顧公益，讓每一步都將成為偏鄉小學運動發展的力量。

南山人壽發現雲林縣東勢國民小學是百年古校，排球、田徑、桌球都有優秀表現，卻因為地理位置在都市與偏遠山區之間，成為教育體制下資源不對等的缺口，因此自2021年12月18日至27日發起「登山有『益』義 健康走3億」活動，共有約1.2萬名「BAM活力洋溢APP」用戶參與，10天累積突破6.6億步，相當於繞行台灣超過500圈。活動結束後，南山人壽將參與者的行動化作愛心捐贈新台幣20萬元予東勢國小，支持兒童運動推展，培植學童的運動實力。東勢國小翁碧慧校長表示：「謝謝南山人壽的資源注入，將持續發展學校運動特色，落實永續經營目標。」

為了讓地處偏鄉的孩子不因環境弱勢而失去追夢的勇氣，厚植有潛力的選手扎根培訓，南山人壽透過「南山小健將計劃」愛心捐款，期待這些小小幼苗未來能從運動競技擁有不同的機會與成就，也有機會為台灣爭取更多榮耀。「南山小健將計劃」系列活動至今已陸續捐贈三所學校(台中市自由國小、花蓮縣溪口國小、雲林縣東勢國小)，合計為新台幣60萬元。南山人壽未來將會持續每季舉辦公益團體挑戰賽，傳遞愛與關懷到台灣各個角落，減少偏鄉與都市的差距，培育傑出的選手，讓企業的社會參與和社會需求更有感的連結。

南山人壽致力成為國人的健康夥伴，發揮社會影響力，積極協助保戶及民眾從日常做起，以更健康的生活型態，規律飲食、運動，再加上創新科技輔助，延長健康餘命，實踐「健康有南山」的理念，儘管生活忙碌，還是能藉助BAM APP記錄與實現健康管理，突破空間與時間限制，除了讓身心BAM健康，也能與南山攜手共創價值，善盡社會責任。