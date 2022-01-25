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小七會員跨通路再升級！結盟美廉社、國壽超給「利」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

OPEN POINT跨通路神好用！7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈即日起服務觸角深入社區超市、人壽保險2大產業，會員使用指定支付工具到美廉社採買、投保國泰人壽指定保單皆可獲得點數回饋，累積點數可跨通路當現金花、兌換超值商品，刷新一日數位生活體驗。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT生態圈自2014年成立，以會員、點數、支付3大策略持續創新、整合，累積跨集團內外合作能量、共同服務1,400萬會員，至今結盟餐飲、百貨、量販、藥妝、航空、旅遊、銀行、加油站、點數平台、社群平台、共享平台等超過50大產業品牌，食衣住行育樂OPEN POINT全包辦，打造跨通路生態圈，帶動會員活躍率持續兩位數成長！即日起再擴大與集團外合作，凡OPEN POINT會員至美廉社購物，即可使用OPEN錢包或icash Pay支付，更享有不限金額、筆筆回饋OPEN POINT與美廉社雙重點數，詳細回饋內容請上OPEN POINT官網查詢。

根據財團法人保險事業發展中心統計，在地每人平均擁有2.6張保單，投保已成現代人生活必需服務。為滿足高投保需求，OPEN POINT生態圈自1月25日起攜手國泰人壽推出「OPEN POINT會員健康消費任務」雙重活動，第一重活動開啟OPEN POINT APP或國泰人壽官網點選指定活動頁面，選擇指定保險方案投保成功，就有機會獲得最高300點OPEN POINT點數回饋；第二重活動下載國泰人壽APP成功綁訂OPEN POINT會員帳號，到7-ELEVEN購買指定商品即可獲得2%OPEN POINT點數回饋（回饋有上限，送滿為止）。詳細活動辦法請上OPEN POINT APP或國泰人壽官網查詢。

國泰人壽 生態 保險

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