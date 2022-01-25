花旗出售好消息傳農曆年前揭曉 明勞資協商會議成焦點

金融圈有力人士透露，花旗銀與潛在買家已經即將進入公布雙方好消息的階段，現階段市場呼聲最高買家為新加坡星展銀行，但此外，明（26）日將登場的第二次花旗勞資協商會議，也與這項合併案是否會受到金管會同意，而備受關切。對於市場傳言，星展銀與花旗銀不予回應。

市場消息傳出，最快這幾天，花旗銀在台消今出售案，將有機會公布新買家，但也如同，未來新買家必須也要參與安置花旗員工計畫。

花旗銀首次勞資協議已經在今年1月7日舉行，但雙方並未有共識，主要爭議在於，工會認為花旗銀之前國內多家銀行簽屬的進入實地查核的潛在買家，必須先簽署一份英文文件，要求該買家3年內不得聘雇花旗銀行員工，瞬間引爆市場關注，認為花旗對此提出的條件並不符合期待，希望資方收回，重新研擬接近市場的方案，這也是明日第二次勞資協商會議的焦點所在。

在1月7日勞資協議會議前，知情人士指出，1月5日金管會曾經發函，希望花旗與工會針對勞工安置機會、密約補償提出妥善協商，但假設沒有妥善協商，金管會將把這個合併案准駁權當作參考的重要依據。

而明日，花旗銀將進入第二次勞資協商，傳出勞動部將派代表參與，而假設這兩日花旗銀公布與新買家好消息，新買家將有可能受邀參與勞資協商會議，就安置員工計畫，討論員工該如何安置。

星展銀今（25）日才宣布，星展銀行（台灣）於2012年1月正式營運，並在2022年熱烈慶祝成立十周年。在清楚的策略定位與實踐下，星展銀行在台灣業務不斷成長，2021年稅前盈餘達新台幣 23億2,300萬元（包含星展銀行（台灣）及星展銀行台北分行），較前一年度成長 27%。十年來，更繳出資產成長2.3倍、營收成長2.3倍、客戶成長3.2倍的亮眼成績單。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團於1983年進入台灣市場以來，便持續挹注資源，除了進行多次增資，更分別在2008年和2017年，收購寶華銀行的良好資產以及完成原澳盛銀行在台個人金融及財富管理業務移轉，成為業務觸角完整的全方位銀行。近年來，星展銀行（台灣）更積極引進全球最先進的金融解決方案、協助企業進行數位轉型、陪伴台灣在地社會企業成長、並於台灣成立金融科技研發團隊，致力成為最「接國際」、「接地氣」與「接人才」的「三接銀行」。