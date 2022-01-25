攜手美廉社及國泰人壽 小7力抗全家全聯支付同盟

統一超7-ELEVEN結盟美廉社、國泰人壽，擴大OPEN POINT生態圈，正面迎戰先前全家、全聯攜手打造的支付同盟。7-ELEVEN表示，OPEN POINT生態圈服務觸角深入社區超市、人壽保險2大產業，會員使用指定支付工具到美廉社採買、投保國泰人壽指定保單皆可獲得點數回饋，累積點數可跨通路當現金花、兌換超值商品，刷新一日數位生活體驗。

超市龍頭全聯與全家日前宣布合作，旗下的「全支付」與「全盈支付」通路共享，不但到全家購物可用PX Pay，到全聯購物也可使用Fami Pay，超商與超市聯手搶攻零售市場，也被業界解讀是要攜手將統一超拉下流通龍頭。

統一超也不甘示弱，此次同樣結盟美廉社這超市大咖。7-ELEVEN表示，OPEN POINT生態圈自2014年成立，以會員、點數、支付3大策略持續創新、整合，累積跨集團內外合作能量、共同服務1400萬會員，至今結盟餐飲、百貨、量販、藥妝、航空、旅遊、銀行、加油站、點數平台、社群平台、共享平台等超過50大產業品牌，帶動會員活躍率持續兩位數成長。

7-ELEVEN指出，即日起凡OPEN POINT會員至美廉社購物，即可使用OPEN錢包或icash Pay支付，更享有不限金額、筆筆回饋OPEN POINT，擁有美廉社會員即享雙重累點。

根據財團法人保險事業發展中心統計，在地每人平均擁有2.6張保單，投保已成現代人生活必需服務。

7-ELEVEN也說，除了美廉社之外，為滿足高投保需求，OPEN POINT生態圈自25日起攜手國泰人壽針對OPEN POINT會員的使用場景，推出「OPEN POINT會員任務」活動，提供會員更豐富、符合生活場景的保險選擇，透過OPEN POINT APP引導至國泰人壽網路投保，就能輕鬆投保投資型保單、意外險、旅平險等保險商品，並有機會獲得最高300點OPEN POINT點數回饋。

7-ELEVEN表示，未來雙方還將攜手推出更符合OPENPOINT會員的保險商品，提供會員更符合生活場景的保險服務。