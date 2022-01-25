春節使用ATM留意這五大事項 慎防金融詐騙

今年農曆春節連續九天假期(111年1月29日至2月6日)，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、慎防金融詐騙及善用「手機門號」收(發)紅包，防疫又吉利等。

一、避開尖峰時間使用ATM

根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（111年為1月25日～1月31日）期間，每日11:00～14:00及17:00～19:00二個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

二、瞭解提款及轉帳金額的限制

本次春節連續九天假期，財金公司特別提醒存款人注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如：每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等(金融機構「111年春節年假期間交易限制」彙總表，提醒民眾及早準備並預先補登存摺，以免影響春節期間之資金調度。

三、保留交易明細最安心

春節期間民眾使用ATM，倘發生異常情形(例如：扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等)，相關溢扣或未入帳之款項，經金融機構比對確認後，將自動撥入交易帳戶，請民眾放心；民眾亦可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理，或依ATM上所張貼之緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司客服專線 (02)2630-1222洽詢。

四、慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM

近來金融詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾加強注意，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；另ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款。因此，請不要依照他人指示操作ATM；如有懷疑可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。

五、善用「手機門號」收(發)紅包，防疫又吉利

國內已經有30家金融機構開通「手機門號跨行轉帳服務」，先把「手機門號」和銀行帳號綁起來，就可使用「手機門號」收紅包，餐聚分帳、團購收款等各項收付也可以！使用手機門號轉帳，還可以先檢核確認收款人戶名，避免誤轉或遭受詐騙，安全便利、落實防疫，一兼二顧，是春節期間最佳的收付選擇！