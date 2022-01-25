市場劇烈波動 專家建議布局這類基金

通貨膨脹居高不下，讓美國聯準會發出將加速緊縮過去寬鬆貨幣政策的訊號，美國10年期公債殖利率飆升至2年新高，加上市場對疫情的擔憂，投資市場再度出現劇烈震盪。專家建議，投資人以股債都有配置的平衡型基金進行布局，建立進可攻退可守的配置，讓投資保有更好的應變能力。

「鉅亨買基金」表示，從過往經驗來看，縮減購債規模與升息對股市估值影響有限，縮減資產負債表則因會直接減少市場流動性，影響較大。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，面臨市場狀況不明確時，許多人都會想找相對穩健的標的，此時平衡型基金是相當合適的選擇。平衡型基金因為擁有多元配置的特色，廣泛納入股票、債券和其他資產，通常可以避開風險過度集中的問題。平衡型基金選擇相當多元，建議從全球、美國和台灣三種不同類別開始布局。

張榮仁分析，全球平衡型基金將國家風險分散至全球投資市場，基金波動度較其他區域型平衡基金來得低，是最適合穩健投資人的選擇之一；美國平衡型基金鎖定在美國資產，因其身為全球強勢資產，對抗市場波動的韌性相對也較強；至於台灣平衡型基金則因股債比重變化較劇烈，波動會較大，但因台灣經濟表現強勁，也建議列入資產配置一環。由於全球與美國的平衡型基金波動較低，適合以定時定額或單筆投入並長期持有；台灣平衡型基金則適合想參與台股行情，卻又沒時間看盤的投資人。

對於美國聯準會這次緊縮寬鬆貨幣政策，張榮仁認為，前次聯準會從2014年1月開始縮減每月購債金額，到2017年10月正式縮減資產負債表，中間經歷4次升息與超過3年的時間。但這次聯準會於2021年11月開始縮減購債，在去年12月會議即釋放出升息與縮減資產負債表的訊號，除了通膨率超過目標與勞動市場供不應求外，衡量流動性過剩的附賣回協議規模過大，是縮短時程的關鍵。