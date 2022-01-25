第一金人壽推高CP值定期壽險與重疾險 提早規劃退休

第一金人壽今(25)日表示，為鼓勵民眾盡早為退休做準備，由政府主導的基富通好好退休準備平台去年9月底上線，第一金人壽即在該平台上開賣e定好定期壽險及e把罩重大疾病險，讓民眾藉由方便快速的手機介面， 每月不到一杯咖啡的價格，享有CP值超高的壽險保障。

此外還有百萬重大疾病給付可供挑選，期限內還加碼贈送好禮，所有好康獨家只在第一金人壽的好好退休準備平台。

第一金人壽總經理林元輝指出，考慮到許多民眾身為家中經濟支柱並有提早規劃退休之需求，第一金人壽於好好退休準備平台推出定期壽險及重大疾病險，對於沒有太多時間了解眼花撩亂的保險商品，或不想承擔人情壓力的民眾，好好退休準備平台絕對是最佳選擇。

尤其是e定好定期壽險讓民眾每月花不到一杯咖啡的價格，就能補強自身的壽險保障，以22歲女性投保5年期定期壽險、保額100萬元為例，一年保費250元、每月只要22元，即享百萬壽險保障， 20~66歲民眾皆可在平台上進行投保。

如果選擇投保 5年期，可保證續保最高至66歲，投保20年期，保證續保最高至51歲，自由彈性規劃保障，可說是市場上費率相對優惠的定期壽險商品。

e把罩重大疾病險則是針對七項重大疾病罹患後一次整筆給付，讓民眾在遇上重大麻煩時，能如及時雨般獲得奧援，掌握黃金治療期，20~70歲的民眾皆能在平台上以1年期或20年期的方式，獲得最高100萬元的保障，民眾務必把握第一金人壽這檔只有在好好退休準備平台開賣的機會，即早為自己的人生做好風險控管。

這兩檔產品讓民眾以最輕鬆的方式獲得高額保障，建議民眾下班後、亦或趁九天春節期間拿起手機、註冊成為第一金人壽網路投保會員，就有機會獲得最高50元見面禮。

即日起至2月20日，投保好好退休準備平台上的第一金人壽任一商品，線上就能參加100元7-11即享券抽獎；3月11日前單件保費滿1,000元，還有機會抽中最新款Switch，把握第一金人壽在「好好退休準備平台」推出人生必備的兩檔超值保障商品，讓自己開新春就完成階段性退休藍圖。

詳細活動辦法與商品內容請參閱https://pse.is/3xmuky