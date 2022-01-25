台新銀推年終獎金理財三步驟 享受複利效果

農曆春節將至，上班族最期待的就是年終獎金發放。台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，由於年終獎金是一筆額外收入，建議民眾善加利用獲得的每一分錢，無論消費或投資，都要經過審慎規劃，也提醒民眾領到年終獎金後，掌握理債、理帳與理財三大步驟，完善運用資金爭取穩健回報。

劉熾原指出，年終獎金理財的第一個步驟是理債，也就是扣除開銷再運用。一般家庭皆需支付維持基本生活的必要開銷，如房租、房貸、車貸、水電瓦斯費、伙食費、子女教育費、定期壽險與意外險保費等，建議民眾可先將年終獎金扣除必要開銷後，再針對剩餘資金做進一步的運用。

理債完成後，第二個步驟是理帳-規劃儲蓄積財富。民眾列出2022年度預計支出明細後，先提撥部分資金到儲蓄帳戶，避免一整年支出過大導致無法達到儲蓄的目標。此外，面對物價上漲、實質利率轉負等大環境，及早投資更顯得重要。

最後一個步驟為理財，重點在於提早理財創收益，建議民眾拉長投資時間，以攤平風險並且享受複利效果。找到適合的投資商品，依自身短、中、長期理財需求，妥善運用年終獎金進行完善資產配置，進一步讓財富穩健增長，成為重要課題。

劉熾原表示，展望2022年投資市場概況，美國經濟和企業獲利持續復甦，股市長多格局未變，但隨著聯準會最快可能於今年3月啟動升息周期，貨幣政策正常化過程將引發短期市場波動，建議應股債平衡配置，除降低波動帶來的衝擊，也可參與資產增值機會。

今年在升息環境下，預期金融股將受惠於存放款利差擴大、獲利改善等利多支持。然而隨著通膨升溫，REITs租金收益將跟隨調漲，能源股則直接與油價和物價連動，所以REITs將是和能源股成為對抗物價上升的投資好選擇。

元宇宙、新能源和電動車等題材屬新產業趨勢，短線波動仍高，建議投資人可透過投資組合及定期定額方式，參與長期成長潛力。

雖美債殖利率緩升情勢中，部份的債券可能會受影響，然而在不違約的前提下，債券穩定領息和到期還本特性，在資產配置中仍擁有穩定資產和強化收益的優勢。

除了提早投資、積極理財以放大年終獎金，面對疫情持續，劉熾原提醒民眾可適度增加健康險，以補足醫療費用、住院時收入損失的財務缺口，更進一步以傳統壽險，強化人身保障，為家庭提供保護傘。

台新銀行財富管理致力以最專業團隊及多元產品，提供最真心的服務，認真守護客戶資產，是民眾最佳的投資理財智慧好夥伴。