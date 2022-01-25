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七美結盟！icash Pay嗶進美廉社 可一次累積兩邊點數

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

新的一年才開始，各家電子支付業者就卯足全力搶攻市場大餅，icash Pay積極擴展通路，宣布即日起消費者可使用icash Pay至801家美廉社門市消費，不但結帳快速方便，還可一次累積兩種點數，提供消費者更便利、優惠的支付方式。

愛金卡公司自推出icash Pay以來積極擴大合作通路，在支付同時累點，點數還能跨通路使用的優勢加持下，會員數水漲船高；而國內超市二哥美廉社，憑藉著巷弄經濟學，提供價格優惠的商品及走路就能到達的便利性，也在零售版圖雄踞一方，並預計於2023年將門市數量擴展至1,300家，完成每5個村里就有一家美廉社的目標。

值得注意的是，這次合作除了是icash Pay首次與統一集團外大型零售業者合作，也是首次提供集團外消費固定累點的通路，即日起民眾只要拿著手機開啟icash Pay APP至美廉社購物，不用掏錢就能直接支付結帳，還可以在icash Pay APP內綁定美廉社會員資料，結帳的同時就能一次累積OPEN POINT及美廉社兩種點數，對於消費者來說非常方便。

愛金卡公司表示，icash Pay與美廉社攜手合作，除了提供民眾一次可以累積兩種點數的超值消費回饋，更透過OPEN POINT點數生活圈的持續擴大，讓彼此共享會員經濟效益，創造三贏。

APP 統一集團 零售業

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