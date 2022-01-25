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星展銀慶台灣子行成立十周年 去年稅前獲利年成長27%

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

星展銀行（台灣）於2012年1月正式營運，並在2022年熱烈慶祝成立十周年。在清楚的策略定位與實踐下，星展銀行在台灣業務不斷成長，2021年稅前盈餘達新台幣 23億2,300萬元（包含星展銀行（台灣）及星展銀行台北分行），較前一年度成長27%。十年來，更繳出資產成長2.3倍、營收成長2.3倍、客戶成長3.2倍的亮眼成績單。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團於1983年進入台灣市場以來，便持續挹注資源，除了進行多次增資，更分別在2008年和2017年，收購寶華銀行的良好資產以及完成原澳盛銀行在台個人金融及財富管理業務移轉，成為業務觸角完整的全方位銀行。近年來，星展銀行（台灣）更積極引進全球最先進的金融解決方案、協助企業進行數位轉型、陪伴台灣在地社會企業成長、並於台灣成立金融科技研發團隊，致力成為最「接國際」、「接地氣」與「接人才」的「三接銀行」。

作為全球最佳數位銀行，星展銀行（台灣）善用數位專長，催生包含客製化API串接、人工智能招募系統、運用區塊鏈技術加速融資效率等多項市場首創的創新服務，並針對財富管理客群與企業客戶需求打造新一代行動銀行app及領先的企業網路銀行。面對疫情衝擊，星展銀行（台灣）的超前部署，除了讓營運與服務於疫情期間不受影響，更大幅推升客戶透過數位管道進行金融交易的比重，廣獲客戶肯定。

在全球追求環境永續的浪潮下，星展在2017年便已將環境永續納入集團核心策略，並揭櫫「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造社會影響力」三大永續主軸。在台灣，除了於企業營運端力行節能減碳，星展銀行（台灣）亦積極將金融本業與永續結合，發行全亞洲第一張使用友善環境材質製作的信用卡「星展eco永續卡」、推出將存款與永續結合的「綠色存款」、參與再生能源融資，並攜手企業客戶合作多起永續連結貸款，展現推動環境永續的決心。

展望未來，星展銀行（台灣）將持續創新，並在拓展業務的同時力行永續，深耕台灣。時值子行成立十周年，星展銀行（台灣）也計畫舉辦「星展十年，勇往向前」系列內、外部活動，感謝員工和客戶的長期支持。林鑫川更親自創作接地氣的台語歌曲「勇敢向前行」，宣示星展銀行（台灣）和客戶逗陣做夥。

星展銀行 澳盛銀行 疫情

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