聯準會吹升息號 美元長期看強 北富銀推美元優利定存

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
北富銀推出「虎利好康」美元優利方案，透過行動銀行申辦可享1個月年息1%優惠利率及換匯3分優惠，有美元保單繳費需求或有意投資美元計價商品的民眾不妨把握機會。圖／北富銀提供
北富銀推出「虎利好康」美元優利方案，透過行動銀行申辦可享1個月年息1%優惠利率及換匯3分優惠，有美元保單繳費需求或有意投資美元計價商品的民眾不妨把握機會。圖／北富銀提供

隨著年終獎金入帳，許多民眾開始積極找尋合適的理財標的。台北富邦銀行表示，在聯準會升息、通膨疑慮及全球供應鏈瓶頸短期難解等議題干擾下，市場波動性仍高，建議民眾除了關注科技創新、氣候變遷及稀缺資源等全球長期發展趨勢外，也可以趁美元匯率處於相對低點時分批布局，搭配銀行短期優利定存方案，讓資金在趨勢觀察期間仍可持續創造收益，為將來的投資布局保留更多彈性。

北富銀表示，變種病毒Omicron擴散快速加上全球供應鏈瓶頸短期難解，引發物價飆漲和通膨問題，美國2021年12月消費者物價較去年同期大增7%，創40年新高。為控制通膨，聯準會12月會議紀要已釋出明確鷹派訊息，2022年不僅可能升息更可能縮表，將使美元與其他貨幣的利差擴大，引導資金流入利息較高的美元，而近期美元走勢大漲小回，也顯示市場已開始預作反應。

受惠於全球經濟持續擴張及企業獲利溫和成長支撐，美元有機會延續強勁走勢，同時美元計價的投資標的為市場主流，持有美元則後續投資運用的空間也較廣，在當前政策未明、通膨疑慮和市場波動難以掌握等情況下，風險偏好較低的投資人可以將資金存放在美元帳戶進行短期停泊，先讓利息穩穩入袋，等趨勢更明確後再進行投資決策，更能確保資產穩健增值。

因應當前趨勢及投資人需求，北富銀特別推出「虎利好康」美元優利方案，即日起至2月25日止，在營業時間透過富邦行動銀行的「美元優利」專區，以新台幣活儲帳戶換匯轉存辦理美元定存，不僅享有1個月年息1%的優惠利率，還可再享換匯3分優惠，如果有美元保單繳費需求或有意布局美元計價商品，不妨把握這次專案機會降低持有美元的成本。

通膨 台北富邦銀行

延伸閱讀

香港Delta變種病毒群組增3確診 1人沒碰過倉鼠

全球主要央行步調不一 恐加劇經濟和市場波動

雙利空來襲、統一FANG+嚇跌 法人：回復動能可期

聯準會開會在即 法人預期3月啟動升息

相關新聞

台中銀南崁分行全員PCR陰性 1月25日恢復營業

台中銀行南崁分行行員同住家人確診，今天暫停營業1天，全面清潔消毒，並確認全體行員PCR檢測結果均為陰性，預計明天重新恢復...

健康意識抬頭！去年外溢保單吸金破百億年增近4倍

近兩年疫情罩頂，國人更注重健康，讓運動或以健檢結果，就可抵減保費或提高保額的外溢保單業績拉長紅。

提前喊卡？隔離賠5萬保單太熱 新安產緊急發表三點聲明

新安東京海上產險隔離賠5萬元、確診再賠5萬的防疫隔離險因疫情延燒，買氣大增，網路投保昨天已經塞車掛掉，市場也開始傳出...

聯準會吹升息號 美元長期看強 北富銀推美元優利定存

隨著年終獎金入帳，許多民眾開始積極找尋合適的理財標的。台北富邦銀行表示，在聯準會升息、通膨疑慮及全球供應鏈瓶頸短期難解等...

出口商拋匯支撐 新台幣微升收27.696元

台灣股匯市今天同步開低走高，在台積電領漲救援下，台股由黑翻紅，新台幣匯率則因出口商拋匯支撐，收盤收在27.696元，微升...

中信金搶人！大舉招募逾500位業務與數位人才

中國信託金控2022年「儲備幹部計畫」(Management Associate Program，簡稱「MA計畫」)今(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。