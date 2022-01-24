保險業最高「含金量」證照 精算師年薪上看千萬

保險業公認「含金量」最高的證照，就是精算師。成為一名精算師，年薪至少250萬元起跳、未來身價上看600萬元甚至千萬元，在低薪時代，拿到這張證照，絕對是令人稱羨的「人生勝利組」。

但是，邁向精算師的這條路並不好走，從開始準備考試，到最後拿下精算師執照，普遍花八至十年的時間是常有的事。而對於精算師而言，「十年磨一劍」是常態，從少女考到少婦、從少年考到白頭，都不是什麼稀奇的事。

對於有志投身精算領域的新鮮人，一名於壽險公司任職的資深精算師建議，「一定要對數理相關科目具有興趣與熱情，同時有充足的耐性，畢竟未來八年至十年的生活，不能像其他年輕人一樣天天玩樂，得一路過關斬將、通過一場又一場的考試與現實生活的考驗。」

這名資深精算師也現身說法，回憶自己當初投入精算領域，是因為大學就讀商用數學系，之後進入研究所攻讀企業管理，畢業後在學長引薦下進入保險公司工作，才開始準備與投入精算師考試。

該名資深精算師坦言，精算師的考試科目高達十幾項，需投入非常多的時間唸書，自己前後也花費了九年才拿下執照，可以說「人生有十分之一的時間都投資在這場考試上」，有別於其他畢業生，脫離校園進入職場後可立刻丟掉考試，下班後就能放鬆休閒，自己卻還得閉門苦讀、研讀精算的科目，有不足外人道的辛苦。

「隨著年資增長、工作變得繁重，同時也成家立業、娶妻生子，如何在工作、家庭與考試中取得平衡，是一門學問」，他說。況且，不論哪一種考試都有運氣的成分，長達九年的闖關中也遭遇過撞牆期，業界也有不少案例是，在某個時期屢屢考不過，最後黯然放棄了這張執照。

該名精算師說，花費九年拿到證照也不代表結束，而是新階段的開始。拿到精算師資格，除了對自己在保險公司的職涯發展具有幫助外，也是取得進入管理階層的門票，像業界有不少具精算師執照的總經理。但，能否在職場上勝出，絕對不是只有取得證照這麼簡單，工作與溝通能力、性格特質等，更是未來職涯發展的關鍵。