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健康意識抬頭！去年外溢保單吸金破百億年增近4倍

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
近兩年疫情罩頂，國人更注重健康，讓運動或以健檢結果，就可抵減保費或提高保額的外溢保單業績拉長紅。圖／聯合報系資料照片
近兩年疫情罩頂，國人更注重健康，讓運動或以健檢結果，就可抵減保費或提高保額的外溢保單業績拉長紅。圖／聯合報系資料照片

近兩年疫情罩頂，國人更注重健康，讓運動或以健檢結果，就可抵減保費或提高保額的外溢保單業績拉長紅。

金管會最新統計，2021年外溢保單熱銷66.8萬件、新契約保費收入達109.16億元，又以健走型保單保費收入占比近六成最大，件數和金額聯袂創新高，年增率各達2.25倍及3.78倍，成為疫情下另類大吸金保單。

外溢保單業績前三大則是國泰人壽、南山人壽和富邦人壽，又以國泰和南山兩大龍頭在銷售件數、和保費收入，互別苗頭最受市場矚目。

外溢保單區分四大類，一是健走型保單、二是健檢型保單、三是給付健檢或長照服務的實務給付型，四是包括兩種外溢功能的複合式保單，如以定期險或附約居多。

四大類保單中，以前兩類保單最熱賣，健走型保單去年銷售近9.7萬件、新契約保費收入62.5億元、年增2.7倍，以國泰人壽稱王；健檢型保單去年也大賣11.5萬件，新契約保費收入21.12億元、年增2.6倍，則以南山人壽居冠。

第三類給付健檢機會或長照服務的實物給付型外溢保單，去年賣了3,235張、新契約保費收入13.24億元，都是「給付長照服務」。

第四類的複合式保單，去年有兩家壽險業者推出23張保單，全年賣了45.23萬件、新契約保費收入12.3億元，是四類保單中、件數最高的，主要以定期險或附約居多。

金管會鼓勵各業者推出外溢保單，其中國泰人壽主攻「健走型」，依照保戶每日行走次數、跑步或運動時間來抵減保費或提高保額，健走型保單銷售量中、國壽就占了九成。

南山人壽則是主打健檢結果才能驗證體況改善，以健檢做折抵保費或增加保額的「健檢型」保單為主力，並搭配一年險健康險附約，保費便宜也獲得小資族青睞，在健檢型保單中衝出高業績。

值得一提的是，過去僅有給付健檢的實物給付型外溢保單，2017年賣了14張、2018年8張，2019年、2020年都各賣一張，2021年掛零，乏人問津，合計五年才賣了24張、保費收入175萬元，是史上最「悲情」保單。

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