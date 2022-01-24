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提前喊卡？隔離賠5萬保單太熱 新安產緊急發表三點聲明

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提前喊卡？隔離賠5萬保單太熱 新安產緊急發表三點聲明

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
新安產隔離賠5萬保單熱銷，網路投保今天一整天掛掉無法受理。新安東京海上產險／提供
新安產隔離賠5萬保單熱銷，網路投保今天一整天掛掉無法受理。新安東京海上產險／提供

新安東京海上產險隔離賠5萬元、確診再賠5萬的防疫隔離險因疫情延燒，買氣大增，網路投保昨天已經塞車掛掉，市場也開始傳出謠言，該公司收到50萬件之後就會提前喊卡。新安產發言人呂文泉資深副總今(24)日晚間表示，網路投保會盡快修復、朝明天重啟努力。

至於受理件數，呂文泉說，超過50萬件就會準備預告商品下架時間，他表示，新安產絕對會收到100萬件，不會如市場或同業傳言，超過50萬件就不敢賣了。

為解答外界疑惑，新安產晚間也發布新聞稿，以下為全文內容：

鑒於近期omicron疫情南北延燒，新安東京海上產險(以下簡稱本公司)日前所推出「防疫隔離險」(法定傳染病綜合保險、個人法定傳染病補償健康保險與隔離費用附加條款 )商品，受廣大國人為強化防疫保障而熱銷，茲就上述商品相關說明如下：

一、現階段為優先配合政府以防疫為重，避免民眾群聚搶買投保造成增加染疫風險，全台服務據點臨櫃受理將於2022年01月26日(三)下午五點半暫停紙本要保書收件。

二、本防疫商品近期於網路投保上線以來受疫情升溫影響熱銷，因系統服務容量超載造成網路塞滯，將盡速優化調整重啟恢復上線，造成客戶諸多不便，深感抱歉，敬請祈諒！

三、本公司為落實風險管理政策，維持公司穩定經營，於商品上線前已評估風險胃納，故本商品訂有風險控管總額100萬件，若風險累計接近所定額度前將啟動銷售管控機制，即會提前公告。

新安東京海上產險以善盡社會責任及穩定社會力量為出發，推出相關防疫商品與國人齊心抗疫，降低新冠肺炎帶給國人的衝擊。最後，特別呼籲及提醒民眾，做好個人健康防護並落實政府相關防疫措施，共同攜手抗疫。

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