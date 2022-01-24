提前喊卡？隔離賠5萬保單太熱 新安產緊急發表三點聲明

新安東京海上產險隔離賠5萬元、確診再賠5萬的防疫隔離險因疫情延燒，買氣大增，網路投保昨天已經塞車掛掉，市場也開始傳出謠言，該公司收到50萬件之後就會提前喊卡。新安產發言人呂文泉資深副總今(24)日晚間表示，網路投保會盡快修復、朝明天重啟努力。

至於受理件數，呂文泉說，超過50萬件就會準備預告商品下架時間，他表示，新安產絕對會收到100萬件，不會如市場或同業傳言，超過50萬件就不敢賣了。

為解答外界疑惑，新安產晚間也發布新聞稿，以下為全文內容：