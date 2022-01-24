聽新聞
test
0:00 / 0:00
提前喊卡？隔離賠5萬保單太熱 新安產緊急發表三點聲明
新安東京海上產險隔離賠5萬元、確診再賠5萬的防疫隔離險因疫情延燒，買氣大增，網路投保昨天已經塞車掛掉，市場也開始傳出謠言，該公司收到50萬件之後就會提前喊卡。新安產發言人呂文泉資深副總今(24)日晚間表示，網路投保會盡快修復、朝明天重啟努力。
至於受理件數，呂文泉說，超過50萬件就會準備預告商品下架時間，他表示，新安產絕對會收到100萬件，不會如市場或同業傳言，超過50萬件就不敢賣了。
為解答外界疑惑，新安產晚間也發布新聞稿，以下為全文內容：
鑒於近期omicron疫情南北延燒，新安東京海上產險(以下簡稱本公司)日前所推出「防疫隔離險」(法定傳染病綜合保險、個人法定傳染病補償健康保險與隔離費用附加條款 )商品，受廣大國人為強化防疫保障而熱銷，茲就上述商品相關說明如下：
一、現階段為優先配合政府以防疫為重，避免民眾群聚搶買投保造成增加染疫風險，全台服務據點臨櫃受理將於2022年01月26日(三)下午五點半暫停紙本要保書收件。
二、本防疫商品近期於網路投保上線以來受疫情升溫影響熱銷，因系統服務容量超載造成網路塞滯，將盡速優化調整重啟恢復上線，造成客戶諸多不便，深感抱歉，敬請祈諒！
三、本公司為落實風險管理政策，維持公司穩定經營，於商品上線前已評估風險胃納，故本商品訂有風險控管總額100萬件，若風險累計接近所定額度前將啟動銷售管控機制，即會提前公告。
新安東京海上產險以善盡社會責任及穩定社會力量為出發，推出相關防疫商品與國人齊心抗疫，降低新冠肺炎帶給國人的衝擊。最後，特別呼籲及提醒民眾，做好個人健康防護並落實政府相關防疫措施，共同攜手抗疫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言