中信證券推出美股定股定額服務 首創「零入all out」

農曆年即將到來，中國信託綜合證券24日推出美股定期定額投資服務，精選96檔美股投資標的，供投資人小額定期投資國際市場，創業界先例提供「零入all out」交易模式，只要是透過定期定股或定期定額買進的股數，即可與同標的整股一次賣出，投資人買進零碎股計算至小數點後第五位，股息以零碎股為支付基準，春節期間享受家人團聚之時，也可輕鬆投資。

有別於其他券商，無法整合整股與零碎股一次賣出，中信證券美股定期投資服務運用FinTech技術與演算法，升級帳務系統，「零入all out」的交易模式創業界先例，可降低單筆交易手續費負擔，交易時不需因零碎股有所顧慮，幫助投資人掌握最佳獲利時間點。定期投資最低1股或100美元，投資人完成定期委託後，只要在委託日前於扣款帳戶預備足夠的委託金額，即可輕鬆完成交易，避免因國際交易時差問題影響生活作息。

中信證券總經理林明杉表示，中信證券落實普惠金融的精神，不論高齡族、小資族或股市小白，都需要安全的交易環境，與較無負擔的投資機會。繼2021年8月推出美股即時行情報價服務，解決過去延遲15分鐘報價的問題，為國內少數提供即時報價服務的券商，更三度登上美國紐約時代廣場電子看板廣告；今年則力求變新，同步推出美股定期定額及「零入all out」交易模式，交易無最低手續費門檻，且每月提供多達五個扣款日，緊跟市場脈動，長期交易能降低平均交易成本，使報酬更趨合理，為投資人打造更便利輕鬆的投資美股環境。

即日起，完成開立中信證券複委託帳戶的投資人只要登入亮點APP，至「美股定期」進行投資標的定期委託，並在委託日前於新台幣或外幣帳戶備好扣款金額，即可小額輕鬆交易國際市場股票，請上中信證券官網www.ctbcsec.com查詢。