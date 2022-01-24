中信金搶人！大舉招募逾500位業務與數位人才

中國信託金控2022年「儲備幹部計畫」(Management Associate Program，簡稱「MA計畫」)今(24)日啟動。該計畫為台灣金融業唯一兩年兩次升遷機會的MA培育計畫，首年即能挑戰百萬年薪。

今年度另設「國際金融業務菁英組」(International Banking Associate, IBA)，三年完訓通過考核後，將快速晉升客戶經理，歡迎學士(含)以上、具備跨領域多元背景、中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系的人才踴躍報名，亦歡迎在台發展的僑外人才應徵，二者預計招募逾80位海內外跨界菁英。

中國信託金控人資長卓長興表示，中國信託自創辦人辜濓松董事長時期便積極拓展海外版圖，為台灣國際版圖最完整之金控公司，公司提供完善的培訓資源、員工福利及一展長才的職涯舞台，並且持續擴大招募海內外優秀人才。

今(2022)年「MA計畫」共開放九大組別，金控下設經營管理「財務管理共兩組，子公司中國信託商業銀行因應國際化發展，整合風險管理組，未來風險MA將可累積個金、法金、資本市場等跨領域風險管理經驗。

加上法人金融、科技(原科技金融)、個人金融、資本市場、IBA」以及台灣人壽保險公司的保險數位組，預計延攬逾80位海內外跨界菁英，即日起開放申請，收件至今年3月21日截止。

中信金控MA第一年即可挑戰百萬年薪，培訓期間量身打造金融專業及共通學程，安排系統性輪調並有高階主管導師協助拉高視野格局，更有機會加入跨國重大策略專案，鍛鍊全球營運思維，通過培訓即升任經理，升遷主管職亦較一般同仁快速二至三倍。

MA計畫已培育許多優秀同仁，每兩人就有一人擔任公司重要管理職或具外派經驗，畢業自台灣大學土木工程所的法金MA林煥鈞兩年完訓後外派菲律賓子行，初出茅廬的他即獨當一面，新型冠狀病毒(COVID-19)疫情爆發時，擔任總行與當地的溝通橋樑，協助子行總經理調度資源，返台後隨即派任核心策略單位；2017年加入科技金融MA的李晏寧，參加內部競賽獲高層支持成立新事業單位，年僅30歲即主導數位產品服務的跨單位小組。

中信金表示，本次聯合招募之IBA，是業界唯一為期三年的國際金融業務人才儲備計畫，第一階段將在台累積業務專業能力、培養第二外語專長；第二階段則分發至海外據點，進行為期一年半的實戰歷練，三年完訓並通過考核，將快速晉升為客戶經理。

不僅MA計畫增額，中信金控亦大舉招募國際與數位人才。中國信託銀行聚焦台灣與海外中小企業市場，今年預計招募200人以上中小企業業務團隊，多元課程培養基礎產品知識，並深耕交流談判技巧，以培養業務拓展與風險控管能力兼具的中小企業金融顧問專才，未來亦有機會調任海外職缺。

數位方面則聚焦軟體工程、雲端技術、大數據及數位流程等專業領域，近五年人力成長高達65%，今年持續擴大招募超過300位軟體開發工程師、軟體設計工程師、業務分析人員、專案管理師、企業架構師等科技人才，比照科技業設有專業職與管理職雙軌發展路徑，每年提供兩次升遷機會，加速人才拔擢。

為了從在校期間發掘優秀青年學子以長期培育人才，中信金控每年舉辦Rising Star暑期實習計畫，為期兩個月的實習期間，可以實際參與金融業務實作，親身體驗中國信託的五大公益活動，並規劃完善的職業接軌機制，表現優秀的學生有機會於畢業前錄取MA或專業職缺，收件到今年3月1日截止。

為讓海內外應徵者即時了解各項計畫資訊，中信金控將採虛實整合的全通路宣傳方式，並視疫情狀況即時調整。相關資訊請到中國信託人才招募網careers.ctbcholding.com查詢，或上社群網站Facebook、Instagram搜尋「CTBC Careers」、LinkedIn搜尋CTBC Bank。