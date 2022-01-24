元大證券與元大期貨 通過智慧財產管理制度A級驗證

元大證券與元大期貨以業界龍頭之姿導入智慧財產管理制度，首度申請TIPS專利驗證，雙雙獲得A級驗證，為金融控股公司首家旗下兩家子公司同時獲得資策會驗證通過，元大銀行、元大人壽及元大投信也準備認證中，屆時集團五大子公司將全數取得，顯示元大發展數位服務之企圖心，以完善智財佈局與健全管理制度，帶動全集團邁向數位創新的使命。

金融科技FinTech運用蓬勃發展，企業意識到智慧財產權保護及金融專利是首重課題，為保護公司創新研發成果，減少侵權事宜，應建立智慧財產管理制度，以利後續業務拓展。

元大金控為鼓勵金融創新研發產品與服務，訂定多項數位發展策略，2020年制定集團智慧財產權管理辦法及智慧財產發展的5大面向，推動子公司執行業務時遵行智財政策與目標，落實保護本公司智慧財產重要資產， 2021年透過TIPS智財管理流程（取得、保護、維護與運用），除了保護智財權益與控制侵權風險達成業務目標外，透過建立智財權的激勵制度鼓勵注入創新文化。

元大證券近年申請數位金融專利不遺餘力，特別是AI智能選股「投資先生App」，整合國內外金融商品、提供數位創新投資體驗、強化安全及客戶資料保護等，透過「計畫、執行、檢查與行動」管理循環，催生更多專利與新創應用，為首家獲得TIPS A級驗證的證券公司，並於2021年屢獲國家大獎包括國家品牌玉山獎-最佳人氣品牌獎投資先生App、金彝獎-傑出金融創新獎等肯定。

元大期貨因應高頻交易時代的到來，多年來與清華大學進行產學合作，共同研發FPGA高頻交易系統，2021年取得發明專利「實現高頻發佈交易資料的網路通訊裝置」，全面升級交易系統軟硬體設備。亦自主研發期權下單平台iTRADER交易達人，藉由研發金融科技與特有風險管理技術，完善交易人的智能交易生態圈。元大期貨亦為國內首家取得TIPS A級驗證之期貨商，導入TIPS管理制度後，更強化專利管理機制並健全公司智慧資產研發環境，持續優化公司治理與金融創新動能，創造服務差異化優勢。

元大金控以深耕台灣、放眼國際、在地生活、全球投資的理念，透過整合集團數位資源、提供跨業暨跨境全方位金融服務，朝「亞太區最佳金融服務提供者」目標邁進，旗下元大證券與元大期貨致力研發商品及服務，將傳統經紀業務，結合新創數位技術，發展各項理財業務，皆為市場市占率第一名，現在更獲得資策會台灣智慧財產管理制度(TIPS)肯定，期能帶領其他子公司達成公司治理與智慧財產保護的願景。