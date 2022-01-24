快訊

桃園3校今停課採檢結果出爐 明又1校預防性停課

遠雄加值園區清零至少要3周 王必勝：明採檢一定有陰轉陽病例

彰銀智慧財產管理獲肯定 通過TIPS A級驗證

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導
彰銀智慧財產管理獲TIPS A級驗證，24日由經濟部工業局主任秘書周崇斌(左)頒發證書，彰銀副總經理同時也是智慧財產管理代表陳斌(右)代表領證。彰銀／提供
彰銀智慧財產管理獲TIPS A級驗證，24日由經濟部工業局主任秘書周崇斌(左)頒發證書，彰銀副總經理同時也是智慧財產管理代表陳斌(右)代表領證。彰銀／提供

彰銀（2801）致力永續發展再傳佳績，今（24）日獲經濟部工業局「台灣智慧財產管理規範(TIPS) A級驗證」，於111年度TIPS頒證暨強化企業公司治理及智財管理效益交流會上，由經濟部工業局主任秘書周崇斌頒發證書，彰銀副總經理同時也是智慧財產管理代表陳斌代表領證。

彰銀開行已邁入第117年，服務據點遍布全球，商譽卓著。在百年發展進程中，不但已完成國內外品牌商標布局，近年來更積極因應數位金融與網路行銷的發展趨勢，開發註冊可愛的柴寶和金妮形象新商標，以貼近市場。為進一步強化智慧財產管理制度，提升公司治理水準，並響應經濟部工業局「推動企業建置智慧財產管理制度計畫」，與金融監督管理委員會的「金融科技發展路徑圖」，彰銀自2021年開始擬訂「智慧財產管理計畫」，規劃智慧財產管理政策並制定短、中、長期目標，致力數位轉型開拓年輕客群，加上積極推動台灣 Pay，成為搶攻電子支付商機有成的金融友善銀行。

彰銀表示，本次申請商標TIPS A級驗證，是在原有的智慧財產管理制度下，導入台灣智慧財產管理規範(A級/2016年版)，透過「計畫、執行、檢查與行動」(PDCA)的管理循環模式，希望建置精確的制度化管理機制及治理架構，使銀行全面掌握相關智慧財產的研發、管理、維護與運用情況，在面對瞬息萬變、日新月異的數位發展挑戰時，做出最佳的決策，持續提供優質金融服務。

彰銀長期以來，秉持「服務、效率、創新」的經營理念，堅守彰化銀行百年品牌的價值，致力於企業永續發展，以ESG三大面向均衡深耕為基石，積極回應各層面利害關係人關注之議題，並持續提升公司治理、強化智慧財產管理，朝向成為國際性永續標竿銀行的願景邁進。

彰銀積極因應數位金融與網路行銷之發展趨勢，開發註冊可愛的柴寶和金妮形象新商標，貼近市場。彰銀／提供
彰銀積極因應數位金融與網路行銷之發展趨勢，開發註冊可愛的柴寶和金妮形象新商標，貼近市場。彰銀／提供

彰銀 工業局 商標

延伸閱讀

ESG成全球趨勢 研究顯示：分數與公司股價淨值成正比

Atari在歐洲註冊「Ocean」商標 將使Ocean Software遊戲重返市場

台灣產業申請商標趨勢與《2021世界智財權指標》之比較分析

網路印製平台是否構成商標侵權？美國2021年Ohio State University v. Redbubble案

相關新聞

公股銀行認購鳳梨釋迦 行員曝「真實狀況」籲根本解決產銷失衡

中國大陸暫停進口台灣鳳梨釋迦後，出現產銷缺口，才剛大量訂房、訂餐拯救都會五星級飯店的各家公股金控及銀行，紛紛買進鳳梨釋迦...

Omicron疫情延燒 防疫保單各家特色一次看

隨Omicron確診足跡蔓延多個縣市，防疫保單買氣轉熱，目前產險業網路投保方案，隔離、確診都有理賠5萬元的保單，線下通路...

中信金搶人！大舉招募逾500位業務與數位人才

中國信託金控2022年「儲備幹部計畫」(Management Associate Program，簡稱「MA計畫」)今(...

瑞銀資產管理台灣新總座 前美盛總經理王心如就任

瑞銀今宣布，委任王心如女士為瑞銀資產管理台灣區總經理，委任經監管部門批准後即時生效。王心如將負責管理瑞銀資產管理在臺灣開...

永豐銀去年防堵詐騙180件 金額逾6000萬元

疫情下民眾減少出門，但是金融詐騙仍層出不窮，永豐銀行表示，2021年全年防堵疑似詐騙約180案、累計總金額逾6,000萬...

元大證券與元大期貨 通過智慧財產管理制度A級驗證

元大證券與元大期貨以業界龍頭之姿導入智慧財產管理制度，首度申請TIPS專利驗證，雙雙獲得A級驗證，為金融控股公司首家旗下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。