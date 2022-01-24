八大行庫提供春節換新鈔 央行鼓勵民眾多發數位紅包

中央銀行今（24）日指出，為確保今年春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，採取三大措施，包括：為促進跨行交易24小時順暢運作，央行已提高跨行清算資金餘額得抵充存款準備金的比率、請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金、加強維護跨行系統運作， 金管會已請金融機構注意ATM補鈔及電子銀行運作。

央行指出，為促進跨行交易24小時順暢運作，央行已提高跨行清算資金餘額得抵充存款準備金之比率。

因應跨行支付交易量日益成長，央行已於去年2月將金融機構日終留存跨行清算資金餘額得抵充存款準備金之比率上限，由8%提高至16%。近年金融機構於春節假期前留存之清算資金逐年增加，今年預計可達3,700餘億元，足以支應跨行支付交易24小時順暢運作。

其次，央行已請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金，並加強維護跨行系統運作，以應民眾跨行提款與轉帳之需。

財金公司已於本年1月函請各金融機構，留存充足跨行清算資金並加強監控。央行與財金公司並備有增撥跨行清算資金機制，協助金融機構處理臨時性的緊急資金需求，另財金公司亦將加強維護金融資訊系統跨行業務正常營運。

第三， 金管會已請金融機構注意ATM補鈔及電子銀行運作。

金管會已函知銀行公會轉知全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔、電子銀行服務及資安防護，以因應企業及民眾資金調度、提款、轉帳等金融服務需求。

此外為便利民眾農曆春節前兌換新鈔，央行已洽請臺灣銀行等八家金融機構選定454個據點，自今年1月24日至1月28日辦理新鈔兌換作業；另為落實新鈔兌換防疫不群聚，央行鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包。