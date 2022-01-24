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聯準會吹升息號！銀行推美元優利定存 1個月年息1%

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
北富銀推出「虎利好康」美元優利方案，透過行動銀行申辦可享1個月年息1%優惠利率及換匯3分優惠，有美元保單繳費需求或有意投資美元計價商品的民眾不妨把握機會。 北富銀／提供
北富銀推出「虎利好康」美元優利方案，透過行動銀行申辦可享1個月年息1%優惠利率及換匯3分優惠，有美元保單繳費需求或有意投資美元計價商品的民眾不妨把握機會。 北富銀／提供

隨著年終獎金入帳，許多民眾開始積極找尋合適的理財標的。台北富邦銀行表示，在聯準會升息通膨疑慮及全球供應鏈瓶頸短期難解等議題干擾下，市場波動性仍高，建議民眾除了關注科技創新、氣候變遷及稀缺資源等全球長期發展趨勢外，也可以趁美元匯率處於相對低點時分批布局，搭配銀行短期優利定存方案，讓資金在趨勢觀察期間仍可持續創造收益，為將來的投資布局保留更多彈性。

北富銀表示，變種病毒Omicron擴散快速加上全球供應鏈瓶頸短期難解，引發物價飆漲和通膨問題，美國2021年12月消費者物價較去年同期大增7%，創40年新高。為控制通膨，聯準會12月會議紀要已釋出明確鷹派訊息，2022年不僅可能升息更可能縮表，將使美元與其他貨幣的利差擴大，引導資金流入利息較高的美元，而近期美元走勢大漲小回，也顯示市場已開始預作反應。

受惠於全球經濟持續擴張及企業獲利溫和成長支撐，美元有機會延續強勁走勢，同時美元計價的投資標的為市場主流，持有美元則後續投資運用的空間也較廣，在當前政策未明、通膨疑慮和市場波動難以掌握等情況下，風險偏好較低的投資人可以將資金存放在美元帳戶進行短期停泊，先讓利息穩穩入袋，等趨勢更明確後再進行投資決策，更能確保資產穩健增值。

因應當前趨勢及投資人需求，北富銀特別推出「虎利好康」美元優利方案，即日起至2月25日止，在營業時間透過富邦行動銀行的「美元優利」專區，以新台幣活儲帳戶換匯轉存辦理美元定存，不僅享有1個月年息1%的優惠利率，還可再享換匯3分優惠，如果有美元保單繳費需求或有意布局美元計價商品，不妨把握這次專案機會降低持有美元的成本。

資料來源：各銀行網站
資料來源：各銀行網站

通膨 台北富邦銀行 聯準會 升息 美元匯率 定存 年終獎金

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