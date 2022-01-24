快訊

媽媽在陽台晾衣服 新北2歲女童從7樓臥室墜落馬路身亡

陳時中列不明源頭疫情四重點：桃園高雄是重中之重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好好基金平台明上線 Z世代申購零手續費

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
好好證券行銷企畫部主管王克瑞。記者賴昭穎／攝影
好好證券行銷企畫部主管王克瑞。記者賴昭穎／攝影

好好基金平台25日上線，好好證券行銷企畫部主管王克瑞今天表示，為鼓勵年輕投資人加入，只要是未滿30歲、投資未達100萬元的投資人，申辦帳戶即享 「Z世代免費」計畫，無論申購、贖都不收取任何費用，最低2000元就可申購基金。

王克瑞說，好好證券旗下的好好基金平台推出全市場唯一無條件基金申購「真正零手續費」，基金投資賠錢免收服務費，投資有賺只要依「原始投資金額」收取平台服務費；至於獲金管會核准的基金交換機制，交易則收取千分之1.4 的交換服務費，預計今年第二季上路。

好好證券去年獲金管會核准改制推出「好好基金平台」5個多月，目前有28家基金公司加入、1101檔基金上架。好好基金平台表示，將加速基金業者簽約上架和推動各種新型通路和第三方合作事宜。此外，好好採行「先買後付」模式，只要客戶「贖回」時該基金總報酬率為負數、也就是投資人沒有賺到錢，該筆贖回的平台服務費將全部減免，僅當投資人賺錢時，收取原始投資金額的0.3%平台服務費。

王克瑞指出，除傳統申購贖回功能外，好好證券計畫推出全新「雙交易」模式，投資人可以透過好好基金交換平台，買賣基金能像股票直接掛單、三秒左右完成交易；此外，基金交換服務上線後，交換門檻最低可用1元為單位，除了門檻低外，基金交換與一般申贖最大的差別在於即時成交與即時入帳，將徹底解決現下基金交易「貴又慢」的問題。

金管會 股票

延伸閱讀

聯準會開會在即 法人預期3月啟動升息

大鬆綁！民眾將獲准借錢買美港股 最快第二季放行

買海外股債 可向券商借外幣

券商虛擬通貨募資 放寬

相關新聞

Omicron疫情延燒 防疫保單各家特色一次看

隨Omicron確診足跡蔓延多個縣市，防疫保單買氣轉熱，目前產險業網路投保方案，隔離、確診都有理賠5萬元的保單，線下通路...

年關近！央行確保資金調度無虞 八家金融機構可換新鈔

快過年了，央行推出相關因應措施，以確保本(111)年春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作。並洽請8家金融機構提供新...

兆豐銀行不畏疫情干擾 大師手寫春聯傳遞祝福

雖然疫情干擾，兆豐銀行應景的春節活動在嚴密的防疫保護下，持續讓民眾感受濃濃的春節氣氛，15場次的「金虎報喜賀兆吉 名師揮...

八大行庫提供春節換新鈔 央行鼓勵民眾多發數位紅包

中央銀行今（24）日指出，為確保今年春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，採取三大措施，包括：為促進跨行交易24小...

聯準會吹升息號！銀行推美元優利定存 1個月年息1%

隨著年終獎金入帳，許多民眾開始積極找尋合適的理財標的。台北富邦銀行表示，在聯準會升息、通膨疑慮及全球供應鏈瓶頸短期難解等...

新台幣匯率升值0.4分 收27.696元

新台幣兌美元匯率今（24）日以27.696元作收，升值0.4分，台北外匯經紀公司成交金額10.25億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。