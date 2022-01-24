好好基金平台明上線 Z世代申購零手續費

好好基金平台25日上線，好好證券行銷企畫部主管王克瑞今天表示，為鼓勵年輕投資人加入，只要是未滿30歲、投資未達100萬元的投資人，申辦帳戶即享 「Z世代免費」計畫，無論申購、贖都不收取任何費用，最低2000元就可申購基金。

王克瑞說，好好證券旗下的好好基金平台推出全市場唯一無條件基金申購「真正零手續費」，基金投資賠錢免收服務費，投資有賺只要依「原始投資金額」收取平台服務費；至於獲金管會核准的基金交換機制，交易則收取千分之1.4 的交換服務費，預計今年第二季上路。

好好證券去年獲金管會核准改制推出「好好基金平台」5個多月，目前有28家基金公司加入、1101檔基金上架。好好基金平台表示，將加速基金業者簽約上架和推動各種新型通路和第三方合作事宜。此外，好好採行「先買後付」模式，只要客戶「贖回」時該基金總報酬率為負數、也就是投資人沒有賺到錢，該筆贖回的平台服務費將全部減免，僅當投資人賺錢時，收取原始投資金額的0.3%平台服務費。

王克瑞指出，除傳統申購贖回功能外，好好證券計畫推出全新「雙交易」模式，投資人可以透過好好基金交換平台，買賣基金能像股票直接掛單、三秒左右完成交易；此外，基金交換服務上線後，交換門檻最低可用1元為單位，除了門檻低外，基金交換與一般申贖最大的差別在於即時成交與即時入帳，將徹底解決現下基金交易「貴又慢」的問題。