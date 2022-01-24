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ESG成全球趨勢 研究顯示：分數與公司股價淨值成正比

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
仲量聯行董事總經理趙正義表示，ESG已成國際趨勢。記者朱曼寧／攝影
仲量聯行董事總經理趙正義表示，ESG已成國際趨勢。記者朱曼寧／攝影

JLL仲量聯行今（24）日發布ESG與不動產公司股價關係的研究報告《釋放ESG潛力：探索ESG與企業估值的關係》，研究顯示ESG分數與公司股價淨值之間存在正比關係，ESG表現良好的企業，信用評等較高，公司價值也通常較能持續成長。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，ESG已成國際趨勢，雖然ESG會增加硬體設備升級等支出成本，但仍有利於營業收入增加、碳稅減免、建築維護成本減少等，就長期來看對於公司發展及價值成長有正向助益。

研究以香港房地產開發商為調查範圍，結果顯示，假設其他分數相同，當ESG分數增加20分，公司股價淨值比將增加0.13倍，顯示投資人傾向為ESG評價較高的公司，付出股價溢價。

另外，國際金融特許分析師協會(CFA)的調查結果亦表明，有85%的CFA分析師會在投資評估時，將ESG中至少一項因素納入最中投資決策評比項目，且有76%的法人投資者與69%的私人投資者表示對ESG投資有興趣，顯示ESG因素已成為資產管理架構不可或缺的一環。

鑒於各界對ESG重視的迅速發展，監管機構和投資者近年來積極推動將ESG納入企業估價結構。截至目前為止，根據聯合國可持續證券交易所倡議，全球110家證券交易所中已有60家發佈ESG報告指南，要求上市公司進行ESG量化及具體內容揭露。

台灣正與世界接軌，金管會日前已預告2022將有兩項重要ESG措施上路，一是強化公開發行公司年報揭露ESG相關資訊，以利進行分數評鑑；二是配合國際發展趨勢，將CSR報告書修改名稱為永續報告書，接軌國際評分標準。

趙正義指出，隨著社會對永續發展的關注日漸增加，以及愈發嚴格的監管要求，將ESG納入企業估值結構的需求變得前所未有的重要。雖然將ESG各要素轉化為公司價值仍處於起步階段，但JLL將繼續以全球市場團隊最新研究報告，為所有客戶及投資者提供服務，協助實現資產價值最大化。

金管會 房地產

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