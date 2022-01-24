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台灣第一家 奇美實業通過ISO賄賂防制管理系統驗證

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美實業通過ISO賄賂防制管理系統驗證、今天取得證書。記者周宗禎／翻攝
奇美實業通過ISO賄賂防制管理系統驗證、今天取得證書。記者周宗禎／翻攝

奇美實業取得ISO 37001賄賂防制管理系統驗證，成為台灣第一家以整間公司為驗證範圍通過企業。英國標準協會（BSI）今天連線奇美實業總部以視訊方式授證頒發證書。奇美實業表示，驗證順利通過象徵奇美公司治理與企業文化方面「獲國際高度肯定，創建標竿」。

奇美實業表示，2020年底宣示導入賄賂防制管理系統標準，去年3月啟動，針對所有營運據點內部作業流程與外部商業活動進行賄賂風險評鑑，並透過於財務面與非財務面設立賄賂風險管控機制，來建立奇美的賄賂防制管理制度。

奇美實業已有18人取得ISO賄賂防制管理系統內部稽核員證照，負責拓展組織內部稽核能力，提高員工對賄賂防制管理系統認知及企業誠信與透明度。

奇美實業表示，將致力誠信經營植入企業文化，除政策載明禁止不誠信行為、不正當利益、防止利益衝突及避免與不誠信經營者交易，更為宣示遵循ISO賄賂防制管理系統標準決心，在原有針對違反誠信經營行為舉報機制中，再新增第三方外部舉報平台，以落實保護匿名舉報者並確保舉報管道的獨立性與可信賴性。

奇美實業總經理趙令瑜表示，賄賂防制管理系統導入實施，對奇美實業意義重大，是公司邁向下一個60年的重要軌道。制度建立過程激發的討論及賄賂防制文化深耕彌足珍貴。奇美將秉持對任何賄賂行為零容忍原則，嚴格遵循ISO標準，貫徹執行賄賂防制管理，精進制度流程，實現廉潔自律，將誠信經營與法令遵從企業文化擴及商業夥伴，共創廉潔供應鏈。

ISO 37001是ISO國際標準組織於2016年針對賄賂防制管理制度發布的國際標準，協助企業預防、偵測和處理賄賂事件，提供執行指導方針。

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