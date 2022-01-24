壽險業首創可預測個人健康App 安聯攜手清華大學出擊

台灣第一大外資壽險公司德國安聯人壽今(24)日宣布，與清華大學電機系BIIC實驗室產學合作，推出全台壽險業第一個可以預測個人健康指數的App 「安聯i健康App」，首創結合健保大數據分析重大疾病風險因子，包含癌症等重大疾病風險等評估，讓App產出專屬個人的AI健康指數。

此舉除了有利壽險公司進行保單銷售與客戶服務，還可以讓每位民眾了解自己的健康分數，進而將自己的健康指數與全國各縣市、同性別或同年齡層的平均值做比較，掌握健康風險。

安聯人壽表示，這也是安聯集團投注資源，協助台灣公衛、智慧醫療發展的一大出擊。

安聯人壽總經理林順才表示，安聯人壽2020年成功將AI技術的運用延伸到健康議題，建立全台第一個可以預測未來、了解不同區域的健康指數「安聯AI健康指數」，今年更進一步導入精準醫學(Precision medicine)概念，以服務健康管理與保險保障相關領域作為發展核心，開發個人化的智能健康評估工具安聯i健康App。

安聯i健康App以民眾身體的各項數值與衛福部的健康存摺紀錄作為依據，透過App中的健康AI模型評估健康狀況與未來罹患疾病的風險，進而提供健康生活的各項建議，達到預防勝於治療的健康藍圖。

民眾了解自己的健康分數與健康管理數據後，就能評估規畫，選擇最適合自己的醫療型保險商品，打破傳統商品導向的銷售模式思維，普惠全民健康。

隨著科技進步，健康存摺的概念逐漸普遍於人們生活中，原先只存在於醫院的病歷及健康資料，如今大眾皆能輕鬆取得，然而，健康存摺裡密密麻麻的資料，對廣泛的大眾來說，無法直觀的確認自己健康與否。

安聯人壽行銷長鄭祥琨指出，使用者需要的是一個簡易、清楚的健康存摺，身體狀況、健康指數、疾病風險可以一目瞭然，安聯i健康 App就可以實現這樣的需求。

鄭祥琨說，安聯i健康 App的介面簡單易懂，只需要幾個步驟，就可以讓使用者輕易掌握自己的健康狀況。

安聯i健康 App串接衛福部健康存摺中的門診及住院等紀錄，會產出專屬的個人化健康指數，使用者可以將自己的健康指數評估結果，與同年齡、同性別人群進行比較，讓民眾更理解自己未來在癌症、慢性疾病、住院等的健康風險。

提供除了健康指數，該App還具健康管理功能，只要透過手機就能紀錄一天的飲食、飲水量、運動強度等，等於讓民眾隨身攜健康管理師，是疫情時代聰明的健康管理工具。

一場新冠肺炎影響全球經濟甚巨，讓保險公司重新思考對客戶的價值是什麼。林順才說，「保險公司應該轉型成提供不同價值的服務」。

林順才表示，這次推出安聯i健康 App，就是希望透過健康風險指數，來保護客戶的健康，讓客戶了解自己的健康指數，平時就做好身體健康狀況的管理。「我們期許安聯人壽不只銷售保單，我們還要協助客戶過更健康的生活。」

安聯i健康App上線同時，安聯人壽特別推出「下載安聯i健康 月月抽好禮」贈獎活動，即日起至4月20日止，只要下載App，就有機會抽中Apple iPhone 13 128GB、筋膜按摩槍、7-Eleven購物金等多樣好禮。

活動詳情請上活動網址查詢。