兆豐證新「E-Open」線上開戶平台 簡化繁複手續

近年來資金熱錢不斷湧入全球股市，不僅台股交投熱絡，投資人利用複委託管道進行全球資產配置顯著，兆豐證券致力於提供便捷穩建的金融消費者服務體驗，以客戶需求為核心，全新推出線上開戶平台「E-Open」，透過服務數位化、流程自動化兩大元素的加持，投資人僅須幾個簡單步驟即可於線上同時開立證券及複委託帳戶，大幅提升開戶便利性。

金融科技持續創新，數位轉型勢在必行，兆豐證券積極優化線上開戶及電子交易平台，本次推出的線上開戶「E-Open」服務，整合OCR辨識技術讓證件上傳後省去基本資料輸入時間、結合兆豐銀行線上核身及核印服務，一次完成身分驗證及銀行帳號約定、輔以流程自動化，節省內部審核流程與加速帳戶開立使用時間，省時又便利，大幅簡化投資人同時開立投資證券及複委託帳戶的繁複手續。

國內複委託海外股票交易風潮持續火熱，複委託交易量再創歷年新高，110年至11月複委託交易金額高達4.02兆元，較109年度成長6.18%，投資美國股市交易金額約占77%，其中以AI、5G、電動車及元宇宙等新興科技概念股，尤其受到投資人青睞，代表國人投資布局已快速國際化。

為協助投資人以更有效率方式進行美股投資，兆豐證券祭出美股當沖手續費率千分之一之優惠活動，有效降低投資人投資美股成本，同時提供兆豐證券行動交易平台「行動VIP」之美股即時報價功能，讓投資人進入美股市場前有完整的工具配置，即時掌握投資勝機，欲申請美股即時報價服務可洽兆豐證券營業員。

台股複委託市場投資熱絡，兆豐證券首次舉辦「美股百萬獎金挑戰賽」，自即日起到2022年5月31日為期五個月，符合資格的新舊客戶皆可參加，1-3月每月美股電子單交易量達10萬美元，獲利達1,500美元以上，即符合參加月冠軍競賽資格，取獲利金額排序最高前3名，分別頒發商品禮券新台幣10萬元、8萬元及5萬元。

另外，於競賽期間內，美股電子單交易量達100萬美元，任三個月之獲利金額加總達5,000美元以上，取獲利總金額排序最高前5名，將分別頒發商品禮券新台幣20萬元、15萬元、12萬元、8萬元及5萬元。總價值超過100萬之豐厚獎項，等待各路高手摩拳擦掌共襄盛舉！