避免群聚！新安產隔離賠5萬保單26日17時起實體通路停售

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理今(24)日中午表示，該公司隔離賠5萬元的保單，截至昨日受理十七、八萬件，離公司風控上限100萬件還有段距離，儘管如此，為了避免群聚，決定實體通路部分只賣到本周三(26日)下午5時。

呂文泉說：「如果買保險造成群聚，就真對不起疫情指揮中心了。」

新安產隔離賠5萬、確診再賠5萬的保單，線上、線下都可投保，前者為民眾自己上網買，年繳保費666元；後者為透過保經公司或新安公司自己的營業員，被保險人年齡0到19歲年繳保費703元、20到74歲年繳保費813元，新安產給保經公司的佣金率大約15%。

呂文泉表示，網路投保的件數大於實體投保，這張保單1月14日14:00開賣以來，截至上周五(21日)累計進件14.9萬件，網路投保約占四分之三、實體投保占四分之一。

Omicron疫情延燒，新安產隔離賠5萬元、確診再賠5萬的防疫隔離險熱賣，這幾天網路投保都單日湧進數萬件，超過該公司網路頻寬「每天一兩萬」的承接能量，不少人填完基本資料與告知事項後，都無法走到確認投保及完成投保的步驟。

由於該公司網路投保每天最多只能受理一兩萬件，形成「另類風控」。換言之，主打網路投保的新安產隔離險並未因為近日疫情發燒、大排人龍而重演去年此時台灣產險公司防疫險銷售失控的情境。

呂文泉表示，等受理件數到五、六十萬件後，該公司會在官網張貼訊息，告訴消費者，這張隔離賠5萬的保單估計何時要下架。

台產公司狂銷403萬件的防疫險即將在明天(25日)深夜24:00全數到期，呂文泉說，新安產從來沒有想要承接台產公司的量，會推出隔離賠5萬的保單，只是想合理照顧及保障消費者的需求。

呂文泉說，如果一天有幾百萬人要湧進來，「對不起，我們沒有辦法承接」；新安產目前能夠受理的件數，「每天一兩萬而已」。

呂文泉說，該公司已經著手優化網路投保平台，建立排隊分流機制，例如，超過網路頻寬負荷時，系統會給前來投保的人一個訊息，告訴她/他可以在哪個時段上來投保。

保經公司也是透過行動進件而非紙本進件來處理新安產的隔離防疫險，新安產給合作夥伴一個行動投保平台，要保人與被保險人必須透過iPAD在要保書上簽名，要保人還得簽署經代公司列印的行動投保紙本同意書，最後是信用卡持卡人透過iPAD簽名，整個投保流程得花不少時間。