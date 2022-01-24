元大基金先生App 推定期定額終身0手續費優惠

市場預期聯準會將開始緊縮貨幣政策，全球投資人及投資機構嚴陣以待，由於疫情趨緊春節期間減少出遊，元大投信建議不妨趁假期重新檢視梳理投資組合，並多利用投信業者提供的優惠機制與服務，更進一步提升理財效率，以新氣象迎戰2022年。

元大投信旗下台股主、被動基金產品規模達新台幣4,520億元，旗下基金受益人突破百萬人，是台股基金/ETF指標業者。為了進一步服務客戶，元大投信「基金先生」App，以直觀、流暢的介面，讓投資人輕鬆獲得最重要的理財訊息；並在下單交易機制上提供多樣選擇，讓投資理財更加靈活彈性，對的產品加上優質服務，全方位協助提升理財效率。

元大投信指出，「基金先生」App整合元大投信旗下基金與ETF產品資訊，投資人最關心的配息公告與查詢，以及豐富的投資情報都在上面，讓理財更方便。同時不能錯過「基金先生」App專屬優惠：至2022/2/28前，下載「元大基金先生」App，並輸入身分證字號及登入密碼成功登入，就享有至2022/6/30前，透過「元大基金先生」App新增元大系列基金定期定額申購計畫，終身0手續費優惠，其中包含國人熟知的0050與0056 ETF連結基金（指元大台灣卓越50 ETF連結基金與元大台灣高股息ETF連結基金），以及國內規模最大的台股基金元大台灣高股息優質龍頭基金與眾多優質的主動式台股基金。

以今年全球經濟基本面偏正向，但市場震盪較多的情況，可善用定期定額的「日日扣」，每月有31個交易日可以選擇（當月無該日期則不扣款，遇非營業日則至次一營業日扣款），想要週週扣、每隔10天扣一次、連續幾日扣款都可以設定，是市場震盪時想逢低加碼的好幫手。還可以設定損益出場點，以達到停利、停損目的；並可根據資產報酬率或與前次淨值相比，做「加減碼扣款設定」；若有存錢目標，還可以啟用「買回設定」，一旦累積到設定目標金額就自動買回到帳戶。

元大投信表示，由於聯準會即將開始緊縮貨幣政策，預期金融市場主軸將從資金行情轉向注重基本面，建議今年投資以台股主、被動基金互為核心與衛星部位，除了是熟悉的市場，預期今年產能紓解與科技產品規格升級趨勢，有利具備技術與產能優勢的台灣企業。尤其看好配發高股利、各產業優質龍頭企業，長期股價表現領漲抗跌，經得起考驗。而透過專業團隊管理的台股基金，並以定期定額策略參與2022年投資機會，相對輕鬆方便。