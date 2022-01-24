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凱基證券深受客戶信賴 獲頒櫃買中心五獎項

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券獲櫃買中心頒發五獎項，由衍商部業務副總鄭桂娥(左)代表領獎。(凱基證券/提供)
凱基證券獲櫃買中心頒發五獎項，由衍商部業務副總鄭桂娥(左)代表領獎。(凱基證券/提供)

櫃檯買賣中心公布2021年上櫃權證、上櫃股票造市者、櫃買市場股票ETF競賽獎勵活動，凱基證券榮獲五獎項，分別為櫃買市場股票ETF競賽大放E彩獎獲頒兩獎項包括第一名，以及上櫃權證競賽權力出擊獎、權力躍進獎、上櫃股票造市者競賽聲名大造獎等五個獎，凱基證券幫助投資人有效運用各項投資工具，創造多元獲利的契機，成果深獲客戶肯定。

金融市場去年雖受到新冠肺炎疫情影響，凱基證券發行權證的腳步不曾停歇，2021年發行超過8,000檔權證，藉由提供不同履約價與不同行使比例的權證條件，讓想放大槓桿效果的積極型投資人或資金有限的小資族等，都能透過權證滿足理財需求。凱基證券本次獲頒上櫃權證權力出擊獎、權力躍進獎，將持續優化造市系統及穩定品質，讓投資人能更容易運用權證的槓桿特色放大獲利。凱基證券為活絡股市量能及提升具良好基本面股票之流動性，亦積極擔任股票造市者，榮獲上櫃股票造市活動聲名大造獎，將持續增加造市檔數，提供具競爭力的報價，並更專注在符合ESG精神企業的股票。

此外，2021台股全年漲幅23%，追蹤臺股指數的ETF商品成為大贏家，隨著國內ETF種類的多元化，凱基證券持續推廣ETF交易，來滿足投資人多樣化的資產配置策略。這次榮獲櫃買市場股票ETF大放E彩獎，也在2021年度台灣證券交易所的證券商ETF及ETN競賽拿下ETF交易貢獻獎第一名、台股ETF交易進步獎及台股ETF總貢獻獎，證明凱基證券了解客戶需求與提供專業理財投資的服務深受信賴。

凱基證券秉持以客戶為中心及值得信賴的價值理念，重視客戶的理財需求，提供全方位金融商品及專業投資服務，打造方便有效率的交易平台，並致力分享專業知識與市場即時訊息。未來將持續配合主管機關推廣積極造市，提供更優質的商品服務，幫助投資人掌握趨勢成為市場贏家。

凱基證 ETF 股票

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