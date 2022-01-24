元大金控集團春節不打烊 提供多元服務

今(2022)年農曆春節假期長達9天，元大金控集團（2885）推出多項新春活動服務客戶，休假理財不打烊，集團旗下泛證券體系子公司元大證券與元大期貨讓投資人過年期間也能下單，享有多元的理財服務；元大人壽提供農曆年前給付生存保險金等保險給付服務；元大銀行與元大期貨則分別推出「福虎報到 鑽金智富」與「元氣滿滿虎利旺」新春活動，完成指定條件就有機會獲得大獎。

春節期間台股休市，美股持續交易，元大證券提供Nasdaq美股即時報價服務，投資先生APP有豐富的個股資訊及研究報告，協助投資人挑選優質的美股或趨勢ETF。元大投信24小時提供投資人元大投信基金理財網及元大基金先生App理財服務，投資人可隨時上網查詢元大投信基金、ETF產品訊息，也可以瀏覽市場觀察、策略報告；元大期貨研究團隊持續於晚間推出「今晚外期熱區」行情分析報告，提供投資人最新的市場情報，有效規劃虎年開春交易策略。

有鑑於民眾在春節期間有較多資金需求，假期結束學校開學則還有學費支出，元大人壽提供貼心保戶服務，於農曆年前提早給付原本於過年期間應付之生存保險金、滿期保險金等，也提供保單借款服務紓解短期資金急需，提醒保戶於1月24日前申請並送抵元大人壽，1月28日即可收到匯款，讓保戶安心過好年。春節連假期間，元大人壽也提供保戶專人接聽服務，服務時間為每日上午9點至下午10點，保戶若有任何保險問題將有專人協助。

元大銀行除夕至初五推出「虎哩大發財 新春抽紅包」活動，凡加入元大銀行LINE官方帳號，即有機會抽中最高8,888元發財金。為祝福信用卡卡友虎年好運來，元大銀行即日起至2022年3月31日前，持卡消費滿千，就有機會抽中市值百萬元的VOLVO XC40高效輕油電休旅車；元大期貨（6023）則是連續28年提供春節不打烊服務，今年攜手美、新、港、日、歐等五大全球指標性交易所，以及槓桿交易商差價契約商品推廣，舉辦「元氣滿滿虎利旺」，新戶不限交易口數即可獲得100%中獎率刮刮卡，交易滿額達指定門檻可再獲得萬元禮券，還有機會抽中虎年加碼限量金飾。