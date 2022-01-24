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換新鈔今起跑 台銀等八金融機構周五前皆可換

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
紅色的100元新鈔是許多人包紅包的首選。圖/仝澤蓉攝影
紅色的100元新鈔是許多人包紅包的首選。圖/仝澤蓉攝影

農曆春節腳步接近，配合國人換新鈔迎接新年新氣象，中央銀行委託八家金融機構，選定454家分行，今（24）日起接受民眾換新鈔；儘管今天台北市下著雨，一大早仍有不少民眾排隊等著進入台銀營業部換新鈔。

央行表示，為便利民眾春節前兌換新鈔，洽請臺灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等吧家金融機構，選定454家分行（郵局）為本年度新鈔兌換地點。

新鈔兌換日程訂於1月24日至1月28日（周五），計連續五個營業日。上述期間，七家銀行的371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；100元券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示。

第一位進入台銀換新鈔的黃先生表示，台灣習俗紅包要包雙數，紅色的百元鈔看起來比較喜氣，自己預計100元面額會換比較多，因此特別跑一趟台銀。

另一位孫小姐一口氣拿了10萬元來換，她說，透過ATM提領有限額，臨櫃則沒有 ，一次領比較快速也不用重複操作機器，就趁自己剛好放假過來領，但她發現，與之前人潮很多要排隊狀況相較，現在不怎麼需要排隊。

八家金融機構今天起接受民眾兌換新鈔，一大早仍有民眾排隊進入台銀換鈔。圖/仝澤蓉攝影
八家金融機構今天起接受民眾兌換新鈔，一大早仍有民眾排隊進入台銀換鈔。圖/仝澤蓉攝影

郵局 台銀

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