越股成長動能強勁 可定期定額布局

2021年越南指數總報酬高達37.3%（美元計價），看好2022年將是強勁表現的一年，主要是越南企業每股盈餘（EPS）可望持續引領亞洲市場。法人認為，即使股市過去一年表現優於全球，但企業獲利表現更佳，使越南股市估值仍低於多數亞洲市場，預期本益比重估（Rerating）的長線優勢將奠定越南股市再創高點的契機。

日盛越南機會基金上周五（21日）已獲金管會核准成立，基金將以日盛15年越南在地研究資源，結合國際知名的VinaCapital投資團隊，掌握越南大中小型股、靈活布局。

日盛投信投資團隊表示，2021年越南全年的經濟成長率為2.58%，創逾30年來新低，2022年越南經濟將因新冠疫情得到控制以及政府刺激計劃而回到高速成長軌道上。根據ADB、IMF、S&P Global、SC、WB等專業機構預估，2022年越南GDP可望成長至6.5%~7.5%，成長力道強勁。

此外，包括：KB Securities Vietnam、VN Direct、SSI Securities、HSC、等券商或資產管理公司看法都相當樂觀，預估越南股市將有20~30%上漲潛力，今年越南股市可望維持多頭走勢。

未來一至兩年，越南可望入圍MSCI新興市場指數觀察名單。從過往經驗分析，當一個國家被提名進入MSCI新興市場指數觀察名單，則後續兩年股市通常受惠資金追捧而出現強勁漲勢。

日盛投信投資團隊建議，擔心股市波動的投資人，運用定時定額投資越南股票型基金就是一個不錯的投資策略；根據統計，在過去10年任一月底進場、採定時定額方式投資越南股市，假設持有1年的平均報酬率15.3%，持有2年效果更優化、平均報酬率達26.8%，而持有3年正報酬機率更拉高至98%、平均報酬約39.7%，長期投資效果顯著。

基於看好越南成長趨勢，具經濟、人口、外資、股市等4大資本紅利，加上客戶對越南機會基金定期定額詢問度持續增加，日盛投信即日起至3月31日（含）前，推出定期（不）定額手續費以及單筆申購手續費率三折優惠活動，希望在投資理財這條路上與客戶一起進步與持續成長。