融資「錢」進美、港股市 券商鎖定兩大客群拓商機

金管會研擬第二季開放國人融資買美、港股，市場認為有兩大客群會埋單，一是喜愛投資美股的年輕族群，二是既有做融資交易者，一家券商主管說，政策放行後，既可增加年輕人版圖、又可深耕既有交易族群，市場多樂觀看待此商機。

據券商公會統計，去年底國人複委託投資海外金額達4.32兆元，其中散戶投資額占比達近3成，是2014年來、近七年新高，散戶複委託開戶數更衝破300萬戶達302.8萬戶，投資額和散戶開戶數連袂創史上新高，顯示去年散戶湧進海外投資市場的盛況。

其中國人最愛投資美國，據數據顯示，去年國人複委託買美股債達3.3兆元居所有市場之冠，投資比重達77%，投資額和占比也聯袂飆高，又以美股和ETF買最多。

另一家大型券商主管說，目前年輕人投資美股，一種是為了「零手續費」，自行透過境外券商下單，如最熱門的Firstrade，但得擔負匯款費及求償無門風險，二是原先就已透過券商複委託下單者，券商要鎖定的就是後面這塊族群。

該券商主管說，美股比台股最具吸引力的地方是「無漲跌幅限制」，是風險承擔屬性高、又具有自主投資的夜貓族年輕人的最愛，開放融資管道後，可讓這類族群的資金調度更具彈性。

至於今年有美國「縮表」又升息，美股動盪、投資風險提高，是否開放時機不好？券商則認為，任何股市最終還是回歸經濟基本面，美國縮表又升息某種程度也顯示美國經濟好轉，他也提醒投資人注意風險審慎投資。