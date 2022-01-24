大鬆綁！民眾將獲准借錢買美港股 最快第二季放行

金管會正研擬開放，國人可向券商借外幣，去投資國外股票和債券，最快今年第二季放行；券商公會已提出建議案，包括將以美國和香港兩大市場為主，融資標的則以流動性較大者，例如美國NASDAQ 100指數、S&P500指數成分股等、美港股ETF、及外國債券為主。

目前國人透過券商複委託投資美股，需全部都是自有資金，放行後，國人就可部分資金向券商融資外幣，如融資五成等，提高國人資金運用彈性。

開放後可滿足國人投資需求，尤其近年年輕人熱愛投資美股，有助券商擴展年輕人版圖，對券商來說，可擴大複委託融資業務，與當地券商一較高下，投資人和券商同享利多。

金管會是在2020年推動資本市場藍圖中，研擬開放券商複委託買賣外國有價證券的外幣融資業務，准許國人可向券商借錢投資國外股債，2021年進一步將時程定在今年第二季放行。

金管會官員坦言，開放複委託融資業務有兩點需要考量，一是國外股票無漲跌幅限制，包括融資標的、成數都與台股不同，需考量國人融資槓桿和投資風險問題，二是承辦券商的外幣部位，這也需再洽央行同意。

該官員說，券商公會已提出相關建議案，會再就建議案與券商公會討論，包括融資標的、客戶融資成數、及可承辦券商資格，如資本額、外幣資金調度能力等；市場預期可承辦券商約落在十家左右。

據公會建議，允許融資標的，以流動性較高的美股、港股為主，例如美國道瓊工業指數、NASDAQ 100指數、S&P500指數、恆生指數等指數成分股，或是美港ETF、外國債券等。

券商外幣資金來源則有兩塊，一是券商可自行買外幣、或跟銀行借，二是目前外資可拿外幣當擔保品跟券商融通，券商也可拿這些外幣做使用。

至於客戶融資成數，目前國外並沒有融資成數限制，如香港券商是採融資標的流動性給成數，最高可達8成；一家券商主管說，因一般民眾都可做複委託融資，金管會在考量投資風險下，國外股債的融資成數恐比台股還低，可能會統一定在5成。

金管會官員也坦言，成數須兼顧投資人槓桿操作及投資風險，加上券商大小規模不一，大券商盼融資成數較彈性，小券商則希望直接定一個成數，較易與客戶溝通、系統修改成本也較低，會再與業者討論。