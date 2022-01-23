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地震險理賠金被房貸銀行全拿走？金管會：兩項費用保戶可全拿

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。（本報系資料庫）
金管會。（本報系資料庫）

某學者日前針對住宅地震險提出三大質疑，一是低投保率，二是地震險只賠房子因地震倒塌，未納入颱風洪水等天災因素，三是地震險賠款會被貸款銀行全拿走，金管會日前全釋疑，並表示地震險中的4成理賠金及臨時住宿費須全給保戶。

據金管會統計，地震險從2002年開辦來，投保率已從原5.99%提高到去年底的36.88%，較日本34.1%、美國加州8%還高。

其次，金管會表示，住宅地震險基本保險採全損、及推定全損理賠基礎，可加速理賠程序、降低理賠處理費用，減輕保戶保費負擔也可使受災戶迅速獲得基本保障。

金管會也說，若將颱風洪水險納入承保範圍，會讓地震險保費增加，高保費恐會影響民眾投保意願，若民眾有颱風洪水的投保需求，保險公司也有相關保險商品，可供民眾選擇。

最後，外界質疑，投保地震險中，有9成都是因為民眾跟銀行辦房貸所需而投保，就算有地震險的賠款，也是被貸款行拿去償還其他借款。

金管會則表示，地震險的抵押權附加條款，約定在銀行（抵押權人）和保戶（借款人）債權債務範圍內，得優先給付給銀行的保險金以6成為限，其餘4成需給付給保戶，降低保戶債權負擔，也可舒緩經濟壓力。

至於臨時住宿費用則需全部給付給保戶，保障保戶權益。目前住宅地震險保額150萬元、臨時住宿費是20萬元，一年保費僅1350元。

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