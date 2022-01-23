中國信託2021年奪287項國內外獎項肯定 再創歷史新高

獲獎數再創新高，中國信託金融控股公司2021年勇奪國內外287項大獎肯定，持續打破台灣金融史上獲獎數紀錄，在經營績效、企業永續、數位創新等全方位優異表現傲視金融同業，為臺灣最具國際影響力的金融機構。其中，中國信託商業銀行董事長利明献以逾30年來對台灣金融業的影響力，獲台灣金融分析專業人員協會（CFA Society Taiwan）頒發2021年度卓越貢獻獎並榮膺名譽顧問；中國信託金控推動ESG不遺餘力，總經理吳一揆連續三年榮獲《The Asset》（財資）「企業永續獎」（ESG Corporate Award）頒發「年度最佳CEO」，肯定實踐永續發展的貢獻。

2021年中國信託銀行不畏新冠肺炎疫情影響，營收、獲利及資產規模穩居業界領導地位，獲四家國際知名財經媒體一致肯定，包括《The Banker》（銀行家）、《Global Finance》（全球金融）、《Asiamoney》（亞洲貨幣）與《FinanceAsia》（亞洲金融）頒布「台灣最佳銀行」殊榮。此外，因應數位發展，中國信託金控積極投入大規模數位轉型工程，以智能科技及金融創新體驗回應客戶需求，提供便捷且有溫度的數位金融服務，備受各界肯定，2021年共計獲得國內外103項數位金融科技相關獎項。

經營績效方面，中國信託金控業務動能持續穩健成長，2021年稅後盈餘達新臺幣542億元，總資產規模突破新台幣7兆元，同樣再創歷史高標，品牌影響力備受國際高度讚譽，不僅六度入選由經濟部工業局與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合辦之「2021年台灣最佳國際品牌」前十大最佳品牌榜單，更七度獲得英國知名品牌價值研究機構《Brand Finance》評選為「台灣最有價值銀行品牌」。

除了專注本業，中國信託金控持續落實永續經營策略，將經濟、環境、社會三大構面融入營運模式，本（1）月國際知名財經媒體《The Asset》（財資）公布的「企業永續獎」（ESG Corporate Award）獲獎名單中，除了獲頒「最佳ESG企業－鉑金獎」肯定，另以反毒教育專案獲頒「亞太最佳社會責任獎」、區塊鏈創新應用技術奪得「亞太最佳創新倡議獎」，中國信託金控總經理吳一揆更連續三年獲《The Asset》（財資）頒發「年度最佳CEO」。