傳承信託專款專用贊助模式 華南金守護臺灣體操新秀

為持續推動我國體操運動發展，華南金控（2880）暨華南銀行董事長張雲鵬於今（22）日宣布，將善用信託專款專用的模式，贊助體操選手莊佳龍、葉政及教練林育信，自2022年起提供訓練經費、信託及理財服務，並補助兩位選手投保華南產險千萬個人傷害保險，為他們助攻2022年亞運及2024年奧運。

除例行贊助外，華南金控也祭出高額激勵獎金。張雲鵬宣布，如選手在奧運及亞運奪牌，華南金控將加碼頒發選手及教練激勵獎金，選手獎金為奧運金牌300萬元、銀牌200萬元及銅牌100萬元，亞運金牌100萬元、銀牌60萬元及銅牌30萬元；教練獎金為奧運金牌100萬元、銀牌60萬元及銅牌30萬元，亞運金牌30萬元、銀牌20萬元及銅牌10萬元。

華南金控自2017年起以信託專款專用模式，長期贊助體操選手李智凱、黃克強及教練林育信，讓他們無後顧之憂往夢想前進。在華南金控的協助下，2020年東京奧運由國家體操隊總教練林育信帶領臺灣體操團隊創下史上最佳成績，包括李智凱拿下鞍馬銀牌、國家隊團體排名第十；鞍馬王子李智凱完成登上奧運殿堂的夢想，如今成為成熟的運動員；黃克強曾一度入選2020年國家奧運培訓隊員，雖最後無法達成奧運夢想，未來仍將轉任體操教練，繼續為基層體操發展而努力。

為了國家體操發展的未來，站在培訓體操人才的角度上，經國家隊總教練林育信推薦，華南金控將持續整合集團資源，將信託專款專用贊助模式傳承給有前景的體操新秀，以長遠且穩定的規劃來培訓國內體操選手莊佳龍和葉政，希望讓臺灣體操永續發展。

華南金控長期推動國家體育發展，已連續十年獲體育署「體育推手獎」肯定。張雲鵬表示，華南金融集團深耕臺灣逾百年，深受國人的愛護，未來將秉持「取之於社會、用之於社會」的初衷，持續投注更多心力支持體育活動，讓更多臺灣運動員在國際體壇綻放光芒，將榮耀帶回臺灣。