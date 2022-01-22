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星座投資運 LnB信用市集 公布10萬筆用戶統計結果

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
資料來源：LnB信用市集
資料來源：LnB信用市集

金虎即將叩關，許多人開始盤算新年投資計畫。近來新興的P2P互惠金融平台，可望成為投資新選擇。不同於把錢投資在「公司」的股票、基金，互惠金融平台，則是投資在有需要借錢貸款的「人」身上。

為了分散風險，P2P互惠金融平台，更運用AI技術，將投資分散，達到類基金的報酬，甚至確保年化報酬率。但投資有賺有賠，報酬率因人而異，該怎麼評估自己適不適合投入？

國內最大的互惠金融平台-LnB信用市集今(22)日表示，該公司從近10萬用戶資料庫中，根據星座與性別，分析出在極積型、穩健型、投資型三項領域，獲利最佳的星座，以及各星座偏好的投資類型。

結果顯示，不同星座，投資極積度也不同。以投資金額來看，積極型投資人(自選投資，方式類似選個股)前三名是：獅子、天秤、處女。

穩健型投資人(透過AI分散投資，方式類似基金)前三名是：雙魚、處女、射手。

保守型投資人(AI+風險保護，方式類似定存與儲蓄險)則是天秤、巨蟹兩大族群居多。

最特別的是天秤座，在積極型與保守型都名列前茅，顯示出兩極化的投資心法。

以投資報酬率來看，天蠍、雙魚、巨蟹在積極型投資表現最佳；以獲利金額來看，則是雙魚、處女、天蠍成績稱雄。

天蠍座在上述兩個領域都進入前三名，是財運最佳的幸運兒。不過也別忽略了雙魚與處女兩個星座，他們在穩健型投資的金額較多，獲利也最佳，可見非常會挑選適合自己的投資工具。

加入性別因素進一步分析，天蠍與雙魚仍然穩坐獲利前三名，但值得注意的是，天蠍男與雙魚男在積極型投資表現較佳，天蠍女與雙魚女是在穩健型投資的成績較好。

統計顯示，財運佳的星座，男女的投資策略仍然有別。女性普遍偏好保守型投資，投資金額前三名皆為女性，分別是：射手女、水瓶女、天秤女。

LnB信用市集指出，不管是領年終、領分紅、領紅包，手上現金滿滿的感覺，總是令人歡天喜地，但也別忘記做好規劃。疫情未歇，但終究會看到尾巴，選擇適合自己的投資工具，仔細規劃，還是有機會迎來送財的金虎。

星座 P2P

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