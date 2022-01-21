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富士達董座：虎年新氣象 出遊走春保障要有

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
富士達保經董事長廖學茂。富士達保經/提供
富士達保經董事長廖學茂。富士達保經/提供

農曆新年即將到來，今年春節假期長達九天，是和家人團聚、走春的好時機，但近期疫情持續升溫，富士達保經董事長廖學茂今(日)提醒，出遊時務必做好防疫及注意個人衛生，更重要的是要有完善的保險規畫，才能保障自己與家人們的安全。

廖學茂說，面對變種病毒Omicron強勢來襲本土感染持續擴大，且春節出遊人潮眾多，人與人之間的接觸難以避免，除了自身做好防疫措施外，透過防疫險的保障可以更有效分散風險。

市面上推出許多防疫相關的商品，以兆豐產險推出的全疫兆護為例，一般民眾審視防疫險商品時較在意隔離與確診這兩項保險金，時常忽略其他重要的保障，如住院病房日額、疫苗接種不良反應等，而這份商品也非常周到，將較常遇到的狀況全都納入保障範圍內，不過還是要依據個人需求挑選合適的商品，以達到最佳的保障效果。

對於出遊來說，旅平險也相當重要，雖然近年因疫情影響導致旅遊人數相較往年下降許多，但隨著時代改變，反而大眾對於旅途的風險意識逐漸提高，由於網路投保發展迅速，投保旅平險也變得非常方便，也因為這樣導致許多人盲目投保，沒有真正了解保障的內容，富士達保經建議您，投保前應先審視意外身故、失能或醫療實支實付等保障是否足夠、核保時間是否便利。

他舉富邦產險及兆豐產險為例，兩家旅平險商品保障內容多元，且可以線上即時投保，大幅縮短作業時間，避免出遊時還等不到保障生效的窘境，也可另外加保旅遊不便險，減少搭乘大眾交通工具時，發生行程延誤或取消狀況導致的損失。

另外，自駕車保障不可少。駕車開心出遊前，應依據自身需求確認車險相關的保障項目、保障額度是否足夠，大部分民眾僅投保汽車強制險，而忽略了其他相關責任險，因為發生事故後強制險並不會賠償對方損失，若與名貴車輛發生碰撞，結果更是得不償失。

廖學茂提醒，加保第三責任險或超額責任險非常重要，保障意外發生時對他人的賠償，避免賠償金額過大而造成的巨大損失，若不幸發生意外，理賠狀況與服務效率也是攸關到個人時間成本一大考量，建議可選擇大型產險公司，如富邦產險、國泰產險、和泰產險、明台產險、泰安產險等都是車險類市占率較高的產險公司，對理賠效率與服務上也會相對有保障，讓申請理賠時就不需苦等太久，即時為荷包止血。

廖學茂表示，春節連假期間外出人潮眾多，出遊前除了檢視保障是否足夠外，也要做好防疫措施及個人衛生管理並落實手部清潔，盡量配戴口罩與他人保持安全距離，避免不必要的接觸，降低染疫風險，做好一切安全規畫才能讓出遊玩得盡興且無後顧之憂。

產險 理賠

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