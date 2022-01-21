中信兄弟棒球隊值多少錢？ 中信金重訊揭密

中信金控（2891）今(21)日晚間公告，孫公司中國信託育樂以營業讓與方式，從華翼育樂子公司兄弟育樂手上買下「中信兄弟棒球隊」，交易金額新台幣8,090萬元，交割日期訂在今年2月25日。

換言之，中信金控集團委託的財務顧問公司，透過模型計算評估後，中信兄弟棒球隊目前價值8,090萬元。

中信金控財務長邱雅玲表示，中信金子公司中國信託商業銀行長期贊助中信兄弟棒球隊，中信金現在有自己的籃球隊了，買下棒球隊直接納入一起管理，可以產生更大綜效，對國內體育發展有更大貢獻。

換句話說，中信籃球隊一開始成立就是中信金孫公司中國信託育樂所有；中信兄弟棒球隊則是在今年2月25日交割之前，還是別人家公司的球隊，只不過中信銀行長期冠名贊助，易讓社會大眾誤以為，中信兄弟棒球隊是中信金集團所屬球隊。

中信金晚間也發布新聞稿，以下為新聞稿內容：