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中信兄弟棒球隊值多少錢？ 中信金重訊揭密
中信金控（2891）今(21)日晚間公告，孫公司中國信託育樂以營業讓與方式，從華翼育樂子公司兄弟育樂手上買下「中信兄弟棒球隊」，交易金額新台幣8,090萬元，交割日期訂在今年2月25日。
換言之，中信金控集團委託的財務顧問公司，透過模型計算評估後，中信兄弟棒球隊目前價值8,090萬元。
中信金控財務長邱雅玲表示，中信金子公司中國信託商業銀行長期贊助中信兄弟棒球隊，中信金現在有自己的籃球隊了，買下棒球隊直接納入一起管理，可以產生更大綜效，對國內體育發展有更大貢獻。
換句話說，中信籃球隊一開始成立就是中信金孫公司中國信託育樂所有；中信兄弟棒球隊則是在今年2月25日交割之前，還是別人家公司的球隊，只不過中信銀行長期冠名贊助，易讓社會大眾誤以為，中信兄弟棒球隊是中信金集團所屬球隊。
中信金晚間也發布新聞稿，以下為新聞稿內容：
中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）長期支持體育公益，為全台首家投入「五級棒球運動」推廣之企業。中國信託金控旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）於2013年12月與華翼育樂公司簽署冠名贊助契約，以新台幣4億元取得華翼育樂公司子公司兄弟育樂公司旗下之職業棒球隊十年獨家冠名權，該球隊自2014年1月起更名為「中信兄弟棒球隊」。
中國信託冠名贊助八年來，與中信兄弟棒球隊互動密切，為更緊密連結雙方資源做更有效率的管理，評估以中國信託育樂公司（簡稱「中信育樂公司」）受讓兄弟育樂公司營業之方式，將中信兄弟棒球隊納入中信金控集團管理，兄弟育樂公司也表達出售意願，故促成這次交易。中信金控、中信銀行及中信育樂公司今（21）日召開董事會，審議通過相關議案。
中國信託支持棒球初衷始終如一，中信兄弟棒球隊加入集團後，將更徹底落實中國信託企業文化，持續攜手推動台灣棒運發展。
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