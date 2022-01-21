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疫情催化 遠東銀轉帳交易98%非臨櫃

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

新冠疫情衝擊已經兩年，非接觸的數位金融服務也因此更為普及，遠東銀行（2845）發布統計，2021年底遠東銀離櫃率飆升至95%的新高，也就是每100筆交易中，只有5筆是臨櫃辦理，其餘95筆都是透過數位自動化服務完成，尤其轉帳交易更是高達98%，臨櫃轉帳只剩下2%。

數位化熱度增溫也造成凌晨交易的夜貓族客戶增加，遠東銀行統計，2021年利用凌晨時段4點到6點間進行金融交易的客戶，成長了200%，也就是多出2倍，而利用手機APP行動銀行進行轉帳交易的筆數，2021年相較2019年疫情爆發前，也大幅成長了230%，即大增2.3倍。

遠東銀行積極布局數位金融服務，全球首創的共享經濟Bankee社群銀行。日前獲得英國媒體《全球經濟雜誌》（The Global Economics）頒發最佳創新數位銀行獎，躍上國際舞台。

遠東銀行 疫情 數位金融

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