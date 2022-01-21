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安聯保戶關懷措施延至6月底 確診慰問金6000元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
因應疫情升溫，安聯人壽提供保戶確診關懷慰問金延長方案到6月底。聯合報系資料照／記者仝澤蓉攝影
因應疫情升溫，安聯人壽提供保戶確診關懷慰問金延長方案到6月底。聯合報系資料照／記者仝澤蓉攝影

Omicron入侵，本土確診案例持頻傳，安聯人壽宣布保戶慰問金方案延長至2022年6月底，自2022年1月1日起至2022年6月30日止，提供確診感染新冠肺炎住院治療保戶6000元，如不幸身故，則提供5萬元之關懷慰問金

為了確保保戶健康及服務不中斷，安聯人壽建置多元且完整之服務管道，建議保戶多採用數位管道，減少人員接觸機會。

保戶可透過安聯人壽官網登入會員中心、安聯人壽行動APP「安聯e服務Pro」與智能客服艾利Allie，使用24小時不打烊的自主服務，保戶使用安聯人壽行動APP「安聯e服務Pro」，在家即可辦理保單變更及電子化通知服務

為方便保戶在疫情期間申請保單變更作業，安聯建構完整數位生態系統，各項保單變更，保費單次追加、或有短期資金運用之急需要辦理借款，皆可透過安聯人壽企業網站、安聯人壽行動APP「安聯e服務Pro」等數位平台提出申請，在家輕鬆e指搞定保單相關業務申請。

為鼓勵客戶多利用線上保單變更服務，減少接觸頻率，安聯舉行「安聯e服務Pro全新改版 嶄新體驗」贈獎活動好禮雙重抽，即日起至2月28日止為期二個月，第一重好禮，只要更新或下載APP並成功登入「我的保單」，即可享普獎馬上抽（LINE POINTS 25 點，共1萬份），更有機會抽中Apple iPhone 13 Pro 256GB；第二重好禮，透過「安聯e服務Pro」完成申請任一線上保單變更功能，免抽即送 LINE POINTS 66 點，積極鼓勵保戶如有保單服務需求，可多加利用線上辦理，減少面對面接觸機會。

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