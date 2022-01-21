AM Best信用評等 和泰產險獲調升至A
和泰產險獲AM Best信用評等升等為「A」，且未來展望為「穩定」，顯示和泰產險的資本水準和業務營運等評比項目皆屬強健穩定，經營成果表現優異。
AM Best(貝氏評比)為專門評等保險業的國際性信評公司，是全球第一家也是最大專門從事保險業的信用評級機構，其評等作業與結果相當具有權威性。
其評比保險公司的整體財務狀況和運營績效，提供有興趣的投資人、保戶、股東等全方位準確、及時和全面的財務、業務營運訊息，增加該保險公司在業界的信譽。
根據信評報告顯示和泰產險自2017年起，即成功實現了業務轉型，核保利潤顯著提升並創造良好的經營績效；2022年的AM Best報告升等為A，更是反映出和泰產險擁有妥適的再保險安排、穩固的資本基礎及良好的投資收益。
AM Best報告中也提到了，和泰產險擁有穩健的業務通路及優質的保險業務，並獲得母公司和泰集團的支持，促使公司整體穩定發展。
全球經濟自2019年起受新冠疫情影響，各產業皆面臨重大挑戰，保險產業亦不例外，AM Best信評依然給予和泰產險高度肯定，並將未來展望評價為穩定，證明和泰產險資產健全、財報表現優於預期，是保戶值得信任的品牌。
和泰產險在未來會繼續秉持「客戶至上 員工優先」的企業經營精神，落實企業社會責任，以永續經營為目標，持續提供社會大眾多元且完善之保險服務，成為消費者心目中最信賴、最優質的產險公司。
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