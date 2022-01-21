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政策性地震險沒價值？產險公會千字反駁

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

2016年2月6日發生的高雄美濃地震造成台南維冠金龍大樓等多處建物倒塌，合計117人死亡、551人受傷。邁向維冠樓塌六周年之際，有學者痛陳住宅地震基本保險的理賠支出與簽單保費、經營管理費用不成比例，難怪民眾不埋單；產險公會今(21)日傍晚發布1,146字新聞稿回應此事。

以下為產險公會的新聞稿全文：

921地震發生時，許多住宅倒塌傾斜不堪居住，造成受災民眾無家可歸，為求住宅所有權人能獲得基本的地震險保障，保險制度草創之初，考量「保費成本要消費者能負擔、理賠能快速、無爭議」，期使消費者能快速取得理賠金做復原運用、並可「累積準備金逐步擴大承保範圍」的前提下，規劃以「全倒或半倒」為承保範圍之政策性基本地震保險，若保戶在大地震發生時受有損失，能夠快速地獲得基本的地震險保障。自2002年4月開辦政策性地震保險以來，截至2021年底，我國住宅地震保險有效保單數已達333萬7,681件。

或許有人會質疑，此項「政策性地震保險，近20年來一共收了608億元簽單保費，理賠支出只有2.7億元，其中15年還是零賠款。收進來的保費的12.5%、76億餘元，都拿去支付地震基金及產險公司辦理這項保險的費用了，民眾會怎麼想呢？」

其實，自政策性地震保險開辦以來，「不斷累積準備金並逐步擴大承保範圍，降低保費」即為其政策性目的之一，保險金額已由最初120萬元調高至新台幣150萬元，其費率亦由1,459元調降為1,350元，俾使保戶享有更高的保障及降低保費負擔。

地震基金歷年來賠付的案件雖不多，惟其每年做大規模的理賠模擬演練，並大量賠訓理賠人員，以備將來一旦發生大規模地震時能夠讓保戶迅速獲得基本保障。

未來，政策性地震保險可以逐步檢討，經營管理成本也可以優化，但賠款低經營管理費用高，並不代表政策性地震險沒有價值，開辦20年來各產險公司累積的準備金，仍累積在帳上未轉列收益，就是未來遭逢大地震時，穩定社稷安定民心的力量。

另外，考量投保戶數增加，主管機關更於2021年3月12日修正「住宅地震保險危險分散機制實施辦法」第 3、5、13 條條文，並自2021年4月1日起實施，政策性地震保險總承擔限額自新台幣700億元調高至1,000億元，俾使未來遭逢大地震時，住宅的承保受災戶皆能享有更完整的保障。

有關是否能參考澳紐等國經驗，擴大地震險理賠條件，並將颱風、洪水或地層下陷等產生的建築物損害，納入住宅地震基本保險的承保範圍？那當然是當我們準備金累積較充足時的中長期的目標。

事實上，雖然台灣地區位於環太平洋地震帶，與澳紐等國雷同，但地震發生的位置、震度、時間多有不同，依現今的科學仍難以預測，與非天災保險迥異，難以單就年度損失率評估其風險對價，因此，國際上的天災保險，雖其承保經驗均可達百年以上，但一般均以回歸期預測其風險及對價(例如：預估200年發生一次如同921地震時預期造成的損失)，而政策性保險的的理賠條件，對商品訂價有顯著的影響，且商品訂價亦須考量國民所得水準，偏高的對價將降低民眾的投保意願。

產險公會亦樂見政策性保險能承擔各種天災風險，然地震以外的其他天災，不同風險單位的風險差異甚大，低風險者不願為高風險者買單，這是造成承保範圍不易擴大的原因，而即使擴大，消費者能否承擔更高額的保費，仍應審慎通盤考量為上。

地震險 保險金 理賠

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