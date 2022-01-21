外資竄逃 新台幣爆巨量貶破27.7元
外資大逃殺，台北股匯市今（21）日上演雙崩跌，台股暴跌318點，創今年新低，新台幣盤中一度跌破27.7元、最低探至27.734元，貶值9.8分接近1角，寫下今年以來盤中最低價，終場以貶值6.6分收在27.702元，寫近一個月新低，台北與元太外匯爆出26.8億美元巨量。
匯銀主管指出，美國聯準會（Fed）升息在即，美國十年期公債殖利率一路飆升，往2％靠攏，全球股市震盪，美股科技股尤其半導體股災情慘重，台股難逃跟跌命運，今日重挫318點，失守萬八關卡。
匯銀主管指出，外資持續賣超台股，今日開盤後，外資一路拋丟新台幣、換成美元匯出，新台幣一路走跌，一度重貶9.8分、接近1角，貶至27.734元，寫下近一個月盤中最低價。
但受到外資持續拋丟新台幣，吸引出口商出手搶便宜，加上逢年關，出口商有實質拋匯需求，土洋對作限縮新台幣全日貶幅，最終以貶值6.6分收在27.702元，寫近一個月新低，並創逾三個月最大貶幅。
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